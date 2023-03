Fedez allarma i fan, assente alla presentazione di Lol: chi ride è fuori: ‘Ci segue da lontano’

Dopo le performance sanremesi e le polemiche social con Mario Giordano e Selvaggia Lucarelli, c’era curiosità per la prima uscita pubblica di Fedez in occasione della presentazione della terza stagione di Lol: chi ride è fuori (Prime Video) che sarà condotto dal cantante in coppia con Frank Matano.

Serena Dandini, che ha presentato la conferenza stampa, ha precisato che il rapper non avrebbe partecipato all’evento. “Ci segue da lontano”. In molti si aspettavano un suo video messaggio per salutare i protagonisti della terza edizione di Lol: chi ride è fuori ma non c’è stato nessun intervento del marito di Chiara Ferragni che aveva fatto preoccupare i fan dopo l’ultimo video durante il quale si era scusato per i problemi di balbuzie.

Nessun commento neanche via Stories da parte di Fedez con l’ultimo post su Instagram che risale ad alcuni giorni fa con protagonisti i figli con l’outfit scelto per Carnevale. Dall’altra parte Chiara Ferragni continua a pubblicare su Stories foto in cui è ritratta da sola o con i figli

Fedez, i problemi di balbuzie e l’assenza sui social

Del cast della nuova edizione di Lol: chi ride è fuori faranno parte Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi e lo special guest Maccio Capatonda.