Temptation Island, Raffaella Mennoia sui video di Sara e Gabriele: ‘Se lo avessimo saputi’, poi la stoccata a Bisciglia

Raffaella Mennoia

L’autrice del programma è intervenuta sulla polemica che ha coinvolto Sara Palumbieri e Gabriele Govoni

Dietro il successo di Temptation Island c’è un lungo lavoro di selezione, controlli e valutazioni che dura mesi. A raccontarlo è Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e collaboratrice di Maria De Filippi, che in un’intervista ha aperto le porte del reality dei sentimenti più seguito dell’estate, soffermandosi anche sul caso che ha coinvolto Sara Palumbieri e Gabriele Govoni.

Tra retroscena sui casting, una frecciata a Filippo Bisciglia e la spiegazione del perché il programma continua a conquistare milioni di telespettatori, Mennoia ha chiarito alcuni dei temi più discussi di questa edizione.

“Se avessimo conosciuto quei video, non li avremmo scelti”

Uno dei passaggi più delicati riguarda la vicenda dei filmati intimi di Sara e Gabriele, circolati online proprio mentre la coppia era protagonista del reality.

L’autrice ha spiegato che, se la redazione fosse stata a conoscenza dell’esistenza di quei contenuti prima dell’inizio delle registrazioni, i due non sarebbero stati selezionati.

Una decisione che, ha precisato, non sarebbe stata dettata da giudizi morali, ma esclusivamente dalla volontà di evitare ai ragazzi un’esposizione mediatica ancora più pesante.

Secondo Mennoia, infatti, quella vicenda ha finito per danneggiare soltanto i due protagonisti.

Come vengono scelti i protagonisti del reality

L’autrice ha anche raccontato come nasce il cast di Temptation Island.

Ogni anno migliaia di persone si candidano per partecipare e il lavoro della redazione prosegue per diversi mesi, con una selezione progressiva che si conclude poco prima dell’inizio delle registrazioni.

Per quanto riguarda le polemiche nate attorno ad alcuni tentatori che già conoscevano dei fidanzati presenti nel villaggio, Mennoia ha escluso qualsiasi strategia studiata a tavolino.

Ha spiegato che i provini delle coppie e quelli dei single vengono svolti separatamente e che, nonostante le verifiche effettuate dagli autori, qualche collegamento personale può sfuggire.

La frecciata a Filippo Bisciglia

Nel corso dell’intervista non è mancato un commento sul ruolo di Filippo Bisciglia.

Quest’anno il conduttore è apparso più coinvolto, intervenendo in alcune situazioni con osservazioni personali.

Una scelta che Mennoia, pur senza criticarla apertamente, avrebbe preferito diversa.

Secondo l’autrice, infatti, il compito del conduttore dovrebbe essere soprattutto quello di raccontare i fatti, senza influenzare le dinamiche tra i protagonisti. Ha comunque precisato che gli interventi di Bisciglia non hanno modificato l’evoluzione delle storie.

“Non è solo un reality sui tradimenti”

Per Mennoia il successo di Temptation Island va ben oltre il semplice racconto delle crisi di coppia.

L’autrice ritiene che il pubblico non segua il programma soltanto per assistere a tradimenti o colpi di scena, ma perché si riconosce nelle fragilità, nelle insicurezze e nei conflitti interiori dei protagonisti.

A suo giudizio, il reality oggi racconta soprattutto le persone e il modo in cui affrontano l’amore, l’autostima e le proprie emozioni.

È anche questo, secondo la storica collaboratrice di Maria De Filippi, il motivo per cui ogni puntata continua a trasformarsi in un vero evento collettivo, seguito nelle case ma anche in piazze, locali e stabilimenti balneari.

L’edizione Vip? Per ora resta nel cassetto

Infine, Mennoia ha escluso un ritorno a breve di Temptation Island Vip.

La sua preferenza resta quella per le coppie non famose, considerate più autentiche e spontanee rispetto ai personaggi già conosciuti dal pubblico.

Una scelta che, numeri alla mano, continua a premiare il programma, confermandolo come uno dei fenomeni televisivi dell’estate.