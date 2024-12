Fedez rompe il silenzio dopo Sarà Sanremo: ‘Quinto mese senza emorragia’

“Sto bene, la mia vita è fatta un po’ di alti e bassi, ma sto bene. Sto festeggiando il mio quinto mese senza emorragia”. Fedez, dopo l’apparizione a Sarà Sanremo, in cui non era apparso al massimo della forma, tranquillizza i fan durante una diretta Instagram.

“Non prendo benzodiazepine, ho smesso con gli psicofarmaci, con qualsiasi cosa che mi avvelenava. Ci sono persone a cui sono utili, ma con gli psicofarmaci ho smesso, non mi hanno dato niente di buono”, ha aggiunto. “Ero tranquillo e rilassato, non è successo niente. Non so perché tutti hanno interpretato la cosa come se fossi triste. Avevo avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, ero – ripete Fedez – un po’ giù. Ma ero tranquillo. Non so perché ero strano. La mia vita è fatta di alti e bassi ultimamente, ma ce ne sbattiamo. Bisogna andare avanti. Mi sono rivisto, non mi sembravo triste. Mi sono sembrato tranquillo e rilassato”.