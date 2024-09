Feltri a L’aria che tira sul caso Sangiuliano-Boccia: ‘Volevi che la presentasse come la sua tr…’, poi lascia lo studio (VIDEO)

“É venuta lì, come un’amica. Come volevi che me la presentasse, come la sua tr…? Non scherziamo“. Così Vittorio Feltri, in collegamento con L’Aria che Tira su La7, ha risposto al conduttore David Parenzo che gli ha chiesto, mentre si parlava del caso Sangiuliano, del suo incontro con Maria Rosaria Boccia in occasione di un pranzo in un posto molto conosciuto di Milano. “C’era anche questa signora che io non conosceva. Voglio sottolineare che il conto l’ho pagato io”.

Vittorio Feltri ha lasciato lo studio dopo essere stato richiamato da Parenzo a L’aria che tira

All’invito di Parenzo di moderare il linguaggio e alla reazione degli ospiti in studio, Feltri ha abbandonato il collegamento. “Feltri cosa dice? Ti prego, non usiamo queste parole. Usiamo un linguaggio consono” – ha sottolineato il conduttore con Bonelli che ha aggiunto. “Perché l’uomo è figo e la donna è tr…“. L’ospitata di Vittorio Feltri si è chiusa pochi secondi dopo essere iniziata. “Forse è meglio che vada” – ha riferito un altro ospite.