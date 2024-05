Festival di Sanremo, alla Rai i… Carlo Conti tornano: accordo biennale, ipotesi co-conduttrice

Alla fine i … Conti tornano. Il Festival di Sanremo cambia registro dopo 5 anni di direzione artistica Amadeus con le avvincenti e riuscite incursioni di Fiorello.

Festival di Sanremo, la Rai ha scelto il successore di Amadeus

Il conduttore di Affari tuoi aveva già chiarito da tempo che non ci sarebbe stato spazio per un ‘sesto mandato’ consecutivo e strada facendo ha anche lasciato la Rai per passare al Nove. Nel frattempo i vertici di Viale Mazzini si sono messi subito al lavoro per individuare un degno successore. Si era parlato di Alessandro Cattelan dopo l’esperienza all’Eurovision ma anche di Stefano De Martino mentre Antonella Clerici aveva riferito di non essere stata mai contattata.

Come riferito da tv Blog nelle ultime ore la tv di Stato ha dato un’accelerata decisiva puntando sull’usato sicuro. Carlo Conti tornerà alla direzione artistica del Festival di Sanremo dopo averlo condotto dal 2015 al 2017.

Tv Blog: ‘Carlo Conti firmerà un accordo biennale’, Panariello e Pieraccioni non saranno co-conduttori

Il conduttore televisivo ha raggiunto un’intesa biennale e quindi sarà al timone sia di Sanremo 2025 che dell’edizione successiva. A differenza dei rumors dei giorni scorsi non sarà affiancato alla co-conduzione dagli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni che in ogni caso potrebbero essere protagonisti di una o più serate. Non è da escludere che si ripeta l’esperimento dei David di Donatello con Alessia Marcuzzi co-conduttrice. Nel 2017 Carlo Conti fu affiancato alla conduzione da Maria De Filippi.