Raffaella Carrà, spunta il “figlio adottivo segreto”: sarebbe l’unico erede del patrimonio dell’artista

Raffaella Carrà

Chi è il presunto figlio adottivo di Raffaella Carrà

Un colpo di scena che riaccende i riflettori sull’eredità di una delle icone più amate dello spettacolo italiano. Secondo quanto emerge da documenti giudiziari citati dal Corriere della Sera, Raffaella Carrà avrebbe avuto un figlio adottivo “segreto”, che oggi sarebbe anche l’unico erede legittimo del suo patrimonio artistico.

Il suo nome è Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma. Pelloni Bulzoni è una figura che nella vita della cantante non era affatto sconosciuta: per anni è stato segretario personale e manager della star della televisione italiana.

Oggi dirige la Arcoiris Edizioni Musicali, società attiva nel settore della produzione e gestione dei diritti musicali.

Come è emersa la notizia del figlio adottivo della Carrà

La notizia non sarebbe emersa da dichiarazioni pubbliche o da indiscrezioni familiari, ma da un contenzioso legale.

Il caso riguarda il musical teatrale “Ballo ballo”, tratto dall’omonimo film del 2020 ispirato ai brani e alla figura della Carrà.

Secondo quanto riportato, Gian Luca Pelloni Bulzoni avrebbe chiesto al Tribunale di Roma l’inibitoria alla realizzazione e alla diffusione dello spettacolo teatrale, sostenendo che fosse stato realizzato senza il suo consenso in qualità di erede dell’artista.

Nella richiesta presentata ai giudici, Pelloni Bulzoni si è definito infatti titolare dei diritti sull’immagine, sulla voce e sul nome — reale e artistico — di Raffaella Carrà, oltre che dei diritti morali e di utilizzazione delle sue opere.

Un dettaglio che ha portato alla luce l’esistenza di questo presunto rapporto di filiazione adottiva.

La decisione del Tribunale di Roma

La questione è arrivata davanti al Tribunale di Roma, dove la giudice Laura Centofanti ha esaminato la richiesta di bloccare il musical.

Il provvedimento non ha però accolto la domanda di inibitoria.

Il motivo è di natura pratica: le 36 rappresentazioni teatrali dello spettacolo erano già state realizzate e al momento non risultavano altre repliche programmate.

Il giudice ha quindi stabilito che non sussistevano più le condizioni per bloccare lo spettacolo, ma ha lasciato aperta la possibilità per l’erede di proseguire la causa nel merito per eventuali richieste di risarcimento.

Le contestazioni sul musical “Ballo ballo”

Nel provvedimento giudiziario emerge anche un dettaglio curioso che avrebbe irritato particolarmente l’erede della Carrà.

Secondo quanto riportato negli atti, durante la promozione dello spettacolo teatrale sarebbe stata proposta un’offerta promozionale che abbinava il biglietto a snack e Coca-Cola.

Una circostanza che, secondo Pelloni Bulzoni, avrebbe “gravemente offeso la memoria” dell’artista, banalizzando l’immagine di una figura iconica della cultura pop italiana.

L’eredità artistica di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà, scomparsa nel 2021, è stata una delle personalità più influenti della televisione e della musica europea.

Cantante, attrice, ballerina e conduttrice, ha costruito una carriera straordinaria tra Italia, Spagna e America Latina, lasciando in eredità un patrimonio artistico enorme: canzoni, spettacoli televisivi, coreografie e diritti d’immagine.

La gestione di questa eredità è sempre stata oggetto di grande attenzione, anche perché la Carrà non aveva figli biologici.

Tra i familiari più vicini figurano i nipoti Matteo e Federica Pelloni, figli del fratello Vincenzo, morto nel 2001.

Un mistero che riapre il dibattito sull’eredità

La possibile esistenza di un figlio adottivo mai reso pubblico apre inevitabilmente nuovi interrogativi sulla vita privata della Carrà e sulla gestione della sua eredità artistica.

Per ora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte della famiglia o dei legali dell’artista.

Ma il caso, nato quasi per caso tra le pieghe di una causa giudiziaria, rischia di diventare uno dei capitoli più inattesi nella storia di Raffaella Carrà.