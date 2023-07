Grande Fratello, Fiordaliso verso il cast dopo il grande dolore, in pole la figlia di Guendalina

Probabilmente si canterà spesso il ritornello Non voglio mica la luna nell’ottava edizione del Grande Fratello.

Fiordaliso avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione del Grande Fratello dopo il grande dolore per i genitori

Stando a quanto riferito da Dagospia Marina Fiordaliso avrebbe ricevuto la benedizione sia di Alfonso Signorini che di Pier Silvio Berlusconi. La cantante ha vissuto anni difficili per la morte della madre, Carla Pozzi, deceduta dopo essere rimasta contagiata dal Covid 19.

Dopo il ricovero in ospedale non ha più visto la madre. Il 6 maggio l’artista ha pianto anche la scomparsa di papà Auro all’età di 93 anni e pochi giorni fa è stata operata d’urgenza di peritonite. Un periodo no per Fiordaliso che proverà a gettarsi alle spalle con l’esperienza al Grande Fratello.

Fiordaliso con la madre

Gaia Nicolini ha superato il provino, è la figlia di Guendalina Tavassi

Non solo The Pipol ha riferito che Signorini avrebbe avuto un colloquio proficuo con Gaia Nicolini, classe 2004, figlia di Guendalina Tavassi e dell’ex partner Remo Nicolini. Il provino sarebbe stato positivo, ora la palla passa ai vertici Mediaset che dovranno dare il via libera alla giovane concorrente. In passato la madre ha partecipato al Grande Fratello (versione Nip) ed a L’Isola dei Famosi con il fratello, Edoardo Tavassi.