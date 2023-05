Fiorello spiazza tutti su Amadeus a Viva Rai 2: ‘Mi ha detto che non sa se farà Sanremo’

Ribaltone alla direzione artistica del Festival di Sanremo. Amadeus potrebbe clamorosamente fare un passo indietro e rinunciare alla prossima edizione nonostante il contratto sottoscritto fino al 2024. La ‘bomba’ l’ha piazzata Rosario Fiorello durante la puntata di Viva Rai 2 di venerdì 26 maggio.

Fiorello ha rivelato la confidenza dell’amico: ‘Mi ha detto che forse non ha intenzione di fare Sanremo’

“Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non o se quest’anno farà Sanremo. La butto lì. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dire le cose perché la gente deve sapere”.

Ora bisognerà comprendere se si è trattato di un semplice sfogo di Amadeus che continua a incassare record di ascolti con Affari tuoi o se davvero il direttore artistico del Festival di Sanremo rinuncerà all’incarico in virtù delle polemiche della passata edizione ma soprattutto per l’aria di rivoluzione che si respira in casa Rai in queste settimane.

Fiorello ha parlato anche dell’addio di Lucia Annunziata tra parodie e provocazioni. ”Vogliamo l’Annunziata a Teleminkia” – ha detto a Viva Rai 2 prima di far partire una rivisitazione ad hoc di Disco Paradise, il nuovo brano di Fedez, Annalisia e J Ax.