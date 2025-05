Fiorello lancia La Pennicanza su Radio 2, la gag con Amadeus sugli ascolti

Fiorello riparte da Radio 2 con Biggio

Il ritorno del mattatore

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Fiorello rompe il silenzio con l’annuncio ufficiale del suo nuovo programma su Radio 2: si chiama La Pennicanza e andrà in onda all’ora del riposino, dalle 13:45 alle 14:30. Accanto a lui, l’inseparabile Fabrizio Biggio.

Sigla Radio 2 Radio Show La Pennicanza pic.twitter.com/dWo0Lj9gy7 — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) May 19, 2025

Nessuna idea, solo gag

“Non abbiamo un’idea, ma siamo qui”, scherza Fiorello. Il programma parte come “numero zero”, con la scritta “programma in costruzione”, e lascia spazio all’improvvisazione pura, alle gag irriverenti e a una satira pungente sulla Rai, la politica e i volti noti della TV.

Satira alla Rai (e alla politica)

Durante la prima puntata, va in scena un finto messaggio vocale con la voce imitata di Giorgia Meloni, generata forse con l’intelligenza artificiale:

“So’ Giorgia, te devi accontentà, soldi non ce stanno. E non nominare l’Innominabile, quello de ‘A. Il Figlio del Secolo’!”.

Fiorello:

“Hai capito? Non si può nominare… Amadeus?”.

Il riferimento scatena tuoni, fulmini e risate.

Il siparietto con Amadeus

Lo showman chiama l’amico Ama, che lo richiama: “Sono il geometra Sebastiani”, dice. “Vi faccio in bocca al lupo. Mi trovo nel mio camerino, un camerino da 3% di share, non è che ne posso avere uno accogliente” – ironizza l’ex direttore artistico di Sanremo. Fiorello di rimando: “Ho 65 anni, lo share che facevi quando eri a Rai1”.

Poi punzecchia la scelta del Nove di mandarlo in onda con il nuovo show Like a Star “contro la finale di Coppa Italia, contro la sfida Musetti-Alcaraz: quel giorno pure De Martino ha fatto il 23% e l’hanno dovuto portare dallo psicologo. Io spero davvero che non prendano Sanremo perché manderebbero la finale di Sanremo il giorno della finale dei mondiali”, rincara la dose. E ancora: “Quando vai in onda mercoledì sappi che ci sarà il ritorno di Mina su Canale 5 e su Sky una partita di tennis fra Sinner e Papa Leone”.

Con Jovanotti, Hunziker e… San Marino

Jovanotti interviene telefonicamente per proporre la nuova sigla, Michelle Hunziker viene presa bonariamente in giro per la sua esclusione dall’Eurovision:

“Hanno pensato che fossi minorenne. Sei l’unica nonna minorenne!”.

C’è spazio anche per attacchi ai dirigenti Rai, con Fiorello che ironizza sull’ad Roberto Sergio:

“Ha la faccia da eternit. Se gli dai un cellulare, te lo carica!”.

Quando e dove seguirlo

Il programma andrà in onda ogni giorno su Radio2, con possibili repliche al mattino presto e anche uno spazio serale su Rai1. Una sorta di work in progress crossmediale, tra IA, satira e varietà vecchio stile.

“Oggi siamo qui, domani chissà”, chiude Fiorello. E con lui non si sa mai davvero cosa aspettarsi.