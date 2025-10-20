Notizie Audaci

Fiorello salta la prima de La Pennicanza: ‘Succede se provi a prendere il posto di Vespa’

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 20 Ott, 2025 - ore: 16:39 #Bruno Vespa, #Fiorello, #La Pennicanza
Fiorello ha presentato La Pennicanza con Biggio irrompendo negli studi di Cinque MinutiFiorello ha saltato la prima de La Pennicanza che conduce con Biggio i

Fiorello assente all’esordio de La Pennicanza, lo studio vuoto e il primo imprevisto

“Non sto bene, sto a casa. Molto rumore per nulla…”, così ha annunciato Fiorello prima della prima puntata del suo nuovo show radiofonico La Pennicanza, in onda su Rai Radio 2. Il grande assente in studio ha subito creato un clima di smarrimento tra autori, regia e musicisti. Il maestro Enrico Cremonesi è rimasto in piedi, gli autori hanno posato i testi sul tavolo e la direzione Rai ha osservato con un sorriso la situazione: la prima puntata sembrava sull’orlo del caos.

Collegamento telefonico in diretta e spirito positivo

Nonostante l’assenza fisica, Fiorello ha preso il microfono e ha parlato con Fabrizio Biggio al telefono. La voce dimessa dello showman non ha tolto energia allo show: “Sia di monito a tutto il mondo dello spettacolo: se provate a prendere il posto di Bruno Vespa, vedete cosa succede”, ha scherzato Fiorello ricordando il blitz di lancio su Rai1, subito dopo il Tg1, nello spazio occupato durante la settimana dal programma di Vespa.

Ospiti a sorpresa e ritmo accelerato

La puntata, seppur breve, ha visto un concentrato di ospiti e gag improvvisate: da Raoul Bova a Bruno Vespa fino a Noemi, con interventi musicali accelerati e battute fulminanti. Biggio ha commentato: “Qualcuno ha parlato di allucinazione”, per descrivere l’effetto surreale di pochi minuti di show intenso.

Quando tornerà lo showman

Al termine del collegamento, Fiorello ha chiuso la telefonata con un messaggio chiaro agli ascoltatori: “Chiediamo scusa al pubblico, ai nostri fan. Per loro dobbiamo impegnarci sempre con belle idee”. La speranza è che domani lo show possa finalmente partire in presenza e con il conduttore in forma, dopo questo primo imprevisto che ha reso l’avvio de La Pennicanza memorabile.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

