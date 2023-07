Jovanotti, incidente in bici a Santo Domingo: ‘Fa un male bestiale ma sono vivo’ (VIDEO)

Con la sua bici ha percorso 3500 km di strada mostrando fascino, usi e costumi delle popolazioni dalle Ande all’Amazzonia nel suo documentario Aracataca. Un lungo viaggio per il mondo che Jovanotti ha dovuto bruscamente interrompere per una rovinosa caduta.

Lorenzo Jovanotti ha fatto una brutta caduta in bicicletta e si è rotto una clavicola e il femore in tre punti mentre si trova nella Repubblica Dominicana, per trascorrere un paio di settimane di vacanza insieme alla moglie Francesca @lorenzojova pic.twitter.com/SgpmVLvNQ1 — Radio Italia (@RadioItalia) July 16, 2023

Rovinosa caduta per Jovanotti a Santo Domingo: clavicola rotta e femore fratturato per l’artista

Clavicola rotta e femore fratturato in 3 punti. A raccontare la disavventura, accaduta mentre il rapper era impegnato in un tour in bicicletta a Santo Domingo, è stato lo stesso Lorenzo Cherubini in un video pubblicato su TikTok dal letto di ospedale.

“Fa un male bestiale. Il mio medico in Romagna, Fabrizio Borra, ha visto le lastre. Domani forse mi operano, devono mettere un chiodo in titanio. É una operazione piuttosto complessa, ma si recupera. Ci vorrà un po’ di tempo ma sono vivo e sto bene”.

‘Mi devono mettere un chiodo in titanio, i domenicani sono stati eccezionali’

L’artista, appassionato cicloturista, ha raccontato che stava facendo “un giro bellissimo, posti splendidi in mezzo alle piantagioni di canna da zucchero”, ma non ha visto un dissuasore di velocità ed è finito a terra. Subito dopo il primo video con i soccorsi dell’ambulanza. Quindi Jovanotti ha ringraziato i suoi soccorritori osservando: “I dominicani mi hanno soccorso con moltissima cura. Sono stati eccezionali”.