Flavia Vento a Belve, invita Fagnani alle nozze con Tom Cruise e sulle scuse a Ilary Blasi è perentoria

“Il sesso può essere molto satanico. Tornassi indietro non andrei proprio a letto con nessuno. Rimarrei vergine come Maria”. Nell’intervista di Francesca Fagnani, tra castità e apparizioni mariane in un golf club, Flavia Vento non chiede scusa a Ilary Blasi per il gossip su Francesco Totti e invita la conduttrice di Belve al suo “matrimonio” con Tom Cruise.

Flavia Vente ospite di Belve: ‘Tornassi indietro resterei vergine come Maria’

Torna Belve, il programma cult di Rai 2 ideato e condotto Francesca Fagnani: in prima serata, ogni martedì dal 19 novembre. Tra gli ospiti della prima puntata Flavia Vento che in un serrato confronto, intimo e sorprendente, si racconta a tutto campo e senza freni. Proprio della celebre “intervista bomba” in cui si parlava di una notte d’amore con Totti, Fagnani domanda a Flavia Vento se sente almeno di chiedere scusa a Ilary: “Io non mi devo scusare con nessuno!” replica lei senza indugi. Fagnani però puntualizza ancora i fatti, ricordandole che Blasi era incinta ea pochi giorni dalle nozze: “Non lo sapevo che era incinta. Lo sapeva forse il signor Totti”.

Per Flavia Vento in ogni caso “questo è un argomento di cui io non voglio più parlare” e “dopo tutto quello che sta succedendo ora la mia intervista è l’ultimo dei problemi penso!”. A quel punto Fagnani insiste: “A lei interessano gli argomenti che non esistono come Tom Cruise”. Ma Vento rilancia ancora: “Vabbè, poi quando ti invito al matrimonio con Tom?”. “Le chiederò scusa, in quel caso” risponde sorridendo la conduttrice.

‘Ilary Blasi? Non devo chiedere scusa a nessuno’

Tra i momenti destinati a diventare virali la botta e risposta su temi legati alla scelta della castità. “Il sesso non serve” sentenzi Flavia Vento . “Lei è diventata Buddha?” chiede quindi Francesca Fagnani. “Si è così. Raggiungi degli stati di illuminazione quando capisci anche che non hai bisogno di fare sesso. Come Maria” dice l’ex la showgirl. Fagnani le fa notare che “non si può paragonare a Maria”, ma Vento pare non scomporsi: “No, io non mi posso paragonare, ma molte Sante hanno fatto questo percorso di spiritualità”.