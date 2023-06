L’Eredità, Flavio Insinna dribbla Pino Insegno e ricorda Fabrizio Frizzi: ‘Sarebbe stato il viaggio perfetto’

Da 21 anni l’Eredità è uno dei punti fermi dei palinsesti Rai. Il game show più seguiti della televisione andrà in letargo per un lungo periodo e non tornerà in onda prima del 1° gennaio 2024 quasi certamente con un nuovo timoniere.

L’Eredità tornerà dal 1° gennaio 2024 con Pino Insegno conduttore, Insinna ringrazia i telespettatori

Per cinque edizioni Flavio Insinna è stato il padrone di casa con il non facile compito di sostituire il compianto Fabrizio Frizzi. “Cinque stagioni per le quali non smetterò di ringraziare. Per me è una sorpresa tutte le mattine, ma non piace usare la parola ascolti: io preferisco usare la parola popolo, famiglia de L’Eredità“.

Flavio Insinna sorride soddisfatto. Non potrebbe essere altrimenti dopo cinque anni di grandi soddisfazioni nel preserale di Rai 1, “ma te li devi meritare, e mai dare niente per scontato”. Preferisce non parlare del futuro, della prossima stagione che potrebbe essere affidata a Pino Insegno nella Rai disegnata dai nuovi vertici. Insinna si concentra piuttosto sul bello di questi anni.

Il conduttore ricorda Frizzi: ‘Non posso fare a meno di pensare che ci sono arrivato perché non c’è più’

“Per me L’Eredità ha rappresentato una grande felicità, ma con una doppia lettura perché non posso fare a meno di pensare che ci sono arrivato perché Fabrizio Frizzi ci ha lasciato. Sarebbe stato il viaggio perfetto, se non fosse per quel pensiero lì che non mi abbandona mai. Ho il suo camerino che è come era lui: piccolo, sobrio, semplice”.

L’Eredità arrivò dopo l’esperienza di Affari Tuoi, “e i dirigenti Rai per non mettermi ansia mi dissero: ‘se già non dormivi perché lanciavi la prima serata, qui dormi ancora di meno perché vieni a La Vita in Diretta e devi lanciare il Tg1, il gioiello di famiglia’. Ma per me è stato come avere ospiti a cena tutte le sere”.