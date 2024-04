Forum, rissa furiosa: Paolo Ciavarro divide patrigno e figlio, la decisione del giudice (VIDEO)

Rissa durante la puntata di Forum del 9 aprile. La controversia giudiziaria riguardava Luisa che ha chiamato in causa il secondo marito per ricevere un sostegno economico per le cure del figlio Julian, 23 anni, tossicodipendente.

Forum, causa ad alta tensione: Luisa chiede al secondo marito un sostegno economico per le cure del figlio

Il ragazzo ha bisogno delle cure di una clinica specializzata ma Francesco non è intenzionato a pagare il ricovero. Durante il dibattimento la madre del giovane ha spiegato di aver avuto anche lei problemi legati all’abuso di alcol e droghe e che per tale motivo aveva perso l’affidamento dei figli Julian e Clara che sono stati affidati al primo marito. In studio gli animi si sono surriscaldati in poco tempo con il 23enne che si è scagliato contro Francesco.

“Cosa sai della mia vita” – ha detto Julian con Paolo Ciavarro che è stato costretto ad intervenire per dividere i due. “Non vedi che non è in sé” – ha ribattuto Luisa. Julian si è nuovamente rivolto all’uomo affermando che lo stava criticando anche per i suoi tatuaggi. “Tu fai paura a mio figlio” – ha replicato il patrigno. Al termine dell’infuocata udienza il giudice Melita Cavallo ha dato ragione a Francesco.

Julian si scaglia contro il patrigno, il giudice respinge la richiesta della madre

“La legge impone al familiare l’assistenza materiale al coniuge o al partner, ai figli fino a quando non abbiano raggiunto l’indipendenza economica. Nessun obbligo prevede la legge con riferimento ai figli della moglie che intanto sono per il marito dei perfetti estranei. Quindi Francesco non ha nessun obbligo giuridico di garantire l’assistenza sanitaria di cui ha bisogno Julian, figlio della moglie peraltro maggiorenne, per uscire dal tunnel della droga” – la motivazione data dal giudice di Forum.