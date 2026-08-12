Lucy Davis, la confessione dopo The Office: «Ho un cancro al seno incurabile»

Lucy Davis

L’attrice che interpretò Dawn Tinsley ha raccontato di aver ricevuto un anno e mezzo fa la diagnosi di un tumore al quarto stadio: la malattia si è diffusa alle ossa

Londra – Ha scelto di raccontare pubblicamente la sua malattia dopo averla tenuta privata per circa un anno e mezzo. Lucy Davis, 53 anni, l’attrice britannica diventata famosa per il ruolo di Dawn Tinsley nella versione originale di The Office, ha rivelato di avere un tumore al seno al quarto stadio, ormai metastatizzato alle ossa.

La malattia ha raggiunto, secondo quanto raccontato dalla stessa attrice, la colonna vertebrale, l’anca destra e le costole. Davis ha spiegato che il tumore viene considerato incurabile e che non è più possibile sottoporsi alla chemioterapia. La sua testimonianza è arrivata attraverso un post sui social, accompagnato da un video nel quale legge una poesia mentre suona una campana in ospedale.

La diagnosi dopo un segnale che sembrava quasi insignificante

Davis ha raccontato di aver inizialmente notato una piccola area dura sul seno, più che un nodulo vero e proprio. Un segnale che, ammette, avrebbe quasi ignorato.

Da qui il messaggio rivolto soprattutto ai suoi follower: non sottovalutare i cambiamenti del proprio corpo e sottoporsi ai controlli necessari.

Nel suo caso, la diagnosi è arrivata circa un anno e mezzo fa. Da allora l’attrice ha affrontato il percorso lontano dai riflettori, decidendo soltanto adesso di condividere la sua storia.

Il tumore è arrivato a uno stadio avanzato e ha sviluppato metastasi ossee. Davis ha spiegato che il dolore può essere molto forte e che, in alcune occasioni, ha difficoltà a stare in piedi o a camminare a lungo, arrivando ad avere bisogno anche di una sedia a rotelle.

«Non ho paura di quello che succederà»

Nonostante la gravità della situazione, il tono scelto dall’attrice non è quello della resa. Davis ha raccontato di voler vivere il tempo che le resta cercando di trovare momenti di serenità e anche di divertimento.

«Non ho paura di quello che succederà. Sono in pace con me stessa», ha spiegato.

L’umorismo, ha raccontato, è stato uno degli strumenti che più l’hanno aiutata ad affrontare la malattia. Per questo avrebbe chiesto alle persone a lei vicine di continuare a scherzare con lei e di non trattarla come una persona malata.

«Non c’è niente che ti faccia sentire peggio che essere trattato come se fossi malato», ha spiegato.

Davis ha anche parlato della sua cagnolina Gracie, scomparsa, utilizzando un’immagine profondamente personale per raccontare il modo in cui guarda al futuro.

L’attrice vuole continuare a lavorare

La malattia non ha cancellato il suo desiderio di recitare. Davis ha sottolineato di sentirsi ancora perfettamente in grado di lavorare e ha definito la recitazione una delle più grandi gioie della sua vita.

La sua carriera è legata innanzitutto a The Office, la sitcom britannica creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant. Davis interpretava Dawn Tinsley, la receptionist della Wernham Hogg e interesse sentimentale di Tim Canterbury, personaggio interpretato da Martin Freeman.

Dopo The Office, l’attrice ha costruito una carriera tra cinema, televisione e radio. È comparsa nel film del 2004 Shaun of the Dead, nella serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina nel ruolo di Hilda Spellman e in Wonder Woman, dove ha interpretato Etta Candy.

Per quasi dieci anni ha inoltre interpretato Hayley Jordan nel programma radiofonico The Archers di BBC Radio 4.

Il sostegno dei colleghi e l’appello ai controlli

La rivelazione ha suscitato numerosi messaggi di affetto da parte di fan e colleghi. Tra quelli che hanno espresso vicinanza c’è anche Jenna Fischer, interprete di Pam nella versione americana di The Office, che aveva raccontato nel 2024 di aver affrontato a sua volta un tumore al seno e di essere guarita dopo le cure.

Anche il campione olimpico di ciclismo Chris Hoy, che ha reso pubblica la propria esperienza con un tumore alla prostata in fase terminale, ha rivolto un messaggio di incoraggiamento a Davis.

L’attrice ha scelto di trasformare il racconto della propria esperienza anche in un invito a prestare attenzione ai segnali del corpo. Un’area insolita, un cambiamento del seno, della pelle o del capezzolo non devono essere automaticamente ricondotti a qualcosa di innocuo e meritano un confronto con un medico.

Nel suo messaggio Davis ha rivolto un pensiero anche alle altre persone che stanno affrontando un percorso oncologico, sottolineando quanto il cancro possa essere impegnativo sia fisicamente sia mentalmente.

Ha inoltre confermato di voler continuare il proprio impegno per la tutela degli animali, una causa alla quale è particolarmente legata.

La famiglia dell’attrice ha infine chiesto di rispettare la sua privacy nei prossimi mesi, ringraziando comunque le tantissime persone che le hanno manifestato affetto e vicinanza.