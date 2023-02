San Marino, Eurovision: Pamela Prati sogna Liverpool, eliminata compagna al GF Vip

Come l’anno scorso potrebbero essere in gara all’Eurovision Song Contest, in programma dal 9 al 13 maggio a Liverpool, due cantanti italiani.

Pamela Prati in semifinale a Una voce per San Marino, eliminata Ginevra Lamborghini

Marco Mengoni ha strappato il pass trionfando 7 giorni fa al Festival di Sanremo con Due Vite ma non è da escludere che si presenti con un brano in inglese. Una voce per San Marino potrebbe incoronare un altro artista del Bel Paese con un’ex gieffina in lizza. Non Ginevra Lamborghini, che non ha passato le selezioni, ma una sua compagna di avventura nella settima edizione del reality show di Canale 5. Pamela Prati è tra le semifinaliste del concorso che decreterà il rappresentante all’Eurovision del Titano.

Con la discussa show girl in gara ci saranno diversi volti di Amici e non solo. Francesco Monte ci riprova dopo l’esperienza della passata stagione quando incassò anche una stoccata di Ana Mena che si era tolto un sassolino dalla scarpa dopo che l’ex tronista aveva riferito che gli artisti stranieri non avrebbero dovuto essere in gara a Sanremo. Come riferisce Tv Blog hanno guadagnato l’accesso alle fasi finali di Una voce per San Marino: Deborah Iurato, Manuel Aspidi, Moreno e il trio Le Deva composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e dall’ex di X Factor Roberta Pompa.

Eurovision Song Contest: ci riprova Francesco Monte, in lizza Deborah Iurato, Moreno e Massimo Di Cataldo

Proverà a stupire tutti Luquisha Lubamba di Drag Race Italia mentre Massimo Di Cataldo sarà in gara con la … Iena Andrea Agresti. In lizza anche Roy Paci, Stefano D’Orazio del gruppo musicale Vernice (omonimo del compianto batterista dei Pooh) e gli Eiffel 65. La finalissima di sabato 25 febbraio di Una Voce per San Marino sarà presentata da Jonathan Kashanian e sarà visibile su San Marino RTV, sul Digitale Terrestre al canale 831. Su Sky nel canale 520 e su Tv Sat al canale 93.