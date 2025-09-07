Francesco Paolantoni in ospedale: intossicazione alimentare e diverticolite, il siparietto con Rispo

Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo

L’attore su Instagram: ‘Non sto bene? Mi ricovero’, ma lo spirito resta inossidabile

Francesco Paolantoni è stato ricoverato in ospedale a causa di una intossicazione alimentare mista a diverticolite, ma, come sempre, non ha perso la sua innata ironia. A comunicare la notizia ai fan è stato lo stesso comico attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, trasformando una situazione potenzialmente preoccupante in un momento di leggerezza.

Nel video, Paolantoni scherza sulla propria condizione con il suo inconfondibile stile:

“Sono un tipo un po’ particolare, un po’ pazzo. Sto in auto, c’è una curva? La faccio. Ho sonno? Dormo. La mattina non ho più sonno? Mi sveglio. Non sto bene? Mi ricovero.”

Nonostante il ricovero e le cure necessarie, l’attore mostra un atteggiamento sereno e positivo, continuando a far sorridere i fan anche in un momento difficile. Paolantoni ha infatti spiegato di avere al momento un sondino nasogastrico, ma rassicura tutti sul fatto che le sue condizioni stanno migliorando.

L’incontro con Patrizio Rispo: amicizia e comicità in ospedale

La domenica di Paolantoni è stata movimentata anche grazie alla visita di Patrizio Rispo, storico volto di Un Posto al Sole e grande amico del comico. Rispo, anch’egli alle prese con piccoli acciacchi dovuti a un incidente automobilistico e a un colpo alla schiena, ha condiviso la situazione in un video sui social, scherzando sulle difficoltà della giornata:

“Io ho preso una testata in macchina, ho un ematoma oculare e una contrazione collo-spallare. Meglio che restiamo a casa a una certa età. Lui è sotto l’effetto di calmanti, antidolorifici, già gli sto chiedendo molto.”

L’incontro tra i due attori si è trasformato in una gag improvvisata, con Paolantoni protagonista e Rispo complice, dimostrando come il loro legame vada oltre la scena. Il video ha riscosso grande successo sui social, mostrando il lato umano e ironico dei due comici e stemperando la preoccupazione dei fan.

Comicità anche nei momenti no

Francesco Paolantoni, noto per il suo umorismo esuberante, ha voluto affrontare la situazione con il consueto spirito ironico, ridendo di sé stesso e delle circostanze. La sua capacità di trasformare una giornata difficile in uno sketch comico è stata confermata anche nel video in ospedale, dove mostra senza filtri le sue condizioni e scherza sui sintomi.

Nonostante le cure e il sondino nasogastrico, Paolantoni rassicura:

“Sto affrontando tutto con serenità. Non c’è nulla di grave, è solo un piccolo incidente di percorso.”

Rispo, dal canto suo, ha utilizzato i social per tranquillizzare i fan: «Nulla di grave, solo piccoli acciacchi», sottolineando come la visita e la compagnia dell’amico abbiano reso la giornata più leggera e meno preoccupante.

I fan rassicurati e l’affetto dei colleghi

Il ricovero di Paolantoni aveva inizialmente preoccupato il pubblico, ma il comico e il collega Rispo sono riusciti a trasformare la vicenda in un momento di leggerezza e affetto, confermando la loro professionalità e il loro legame personale. L’episodio ha ricordato quanto sia importante affrontare anche le difficoltà con un sorriso, facendo tesoro dell’amicizia e dell’ironia.

La vicenda ha avuto risonanza sui social, dove numerosi follower hanno commentato i video, mostrando affetto e solidarietà ai due attori. La capacità di Paolantoni di comunicare la notizia con comicità ha contribuito a stemperare la preoccupazione e a regalare qualche risata, anche tra chi era inizialmente allarmato.