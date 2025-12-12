Notizie Audaci

Grande Fratello, Mediaset rinvia la finale: slitta al 18 dicembre per evitare lo scontro con Sandokan

Pubblicato: 12 Dic, 2025 - ore: 22:22
Simona Ventura, conduttrice del Grande FratelloSimona Ventura, conduttrice del Grande Fratello

Decisione dell’ultimo minuto: finale spostata

La finale del Grande Fratello, inizialmente prevista per lunedì 15 dicembre, non andrà più in onda in quella data.
Mediaset ha deciso di posticiparla a giovedì 18 dicembre 2025, aggiungendo una puntata extra al reality condotto da Simona Ventura.

La notizia, anticipata da alcuni rumor circolati nelle ultime ore, è stata poi confermata da più fonti, incluso l’ex gieffino Giulio Carotenuto, che su Instagram ha invitato il pubblico a collegarsi il 18 dicembre per la finale.

Il motivo del rinvio: evitare la sfida con “Sandokan”

La scelta strategica arriva dopo un’analisi degli ascolti.
Lunedì 15 dicembre su Rai 1 andrà in onda Sandokan, fiction che nelle prime due puntate ha registrato numeri molto alti, mentre il GF 2025 ha segnato appena 1.586.000 spettatori e il 13,6% di share. In precedenza i vertice del Biscione avevano deciso di annullare il doppio appuntamento settimanale visto che i numeri ancora più bassi delle puntate del giovedì.

Secondo quanto emerso, il rinvio sarebbe stato valutato direttamente da Pier Silvio Berlusconi, deciso a non sacrificare la finale in una serata sfavorevole.

Giovedì 18 dicembre, tuttavia, il reality si scontrerà comunque con un prodotto forte: il finale di “Un Professore 3” (oltre 3.300.000 spettatori per le puntate di giovedì 11 dicembre), sempre su Rai 1.

La nuova programmazione: doppio appuntamento finale

Grazie alla modifica, il GF chiuderà con due serate consecutive:

  • Lunedì 15 dicembre – puntata ordinaria con la scelta dell’ultimo finalista
  • Giovedì 18 dicembre – finale ufficiale

Il televoto, aperto durante la semifinale, stabilirà il quinto finalista tra Domenico D’Alterio e Omar Elomari.
Il vincitore si unirà ai finalisti già confermati:

  • Giulia Soponariu
  • Jonas Pepe
  • Grazia Kendi
  • Anita Mazzotta

Pressioni, ascolti e necessità di proteggere il format

La decisione non sorprende gli analisti televisivi: l’edizione in corso non hai segnato picchi di rilievo e solo nella parte conclusiva del reality il cast è riuscito a catturare un certo interesse soprattutto sui social.
Il rinvio della finale appare quindi come una mossa per:

  • evitare un confronto diretto con una fiction molto competitiva;
  • proteggere l’ultima puntata del reality;
  • recuperare pubblico nella serata del giovedì.

Il cambio di programmazione, seppur improvviso, rappresenta una scelta organizzata e finalizzata a dare massima visibilità all’epilogo della 19ª edizione.

Grande Fratello, crollo emotivo per Anita nel giorno più difficile: tensione con Jonas e accuse che feriscono

Programmi Mediaset 2026, Berlusconi conferma Striscia in prime time, ritorni e reality in bilico: cosa cambia

Bonnie Blue arrestata a Bali: rischia fino a 15 anni in una prigione 'infernale', la soffiata misteriosa e l'indagine

