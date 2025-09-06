Notizie Audaci

Uomini e Donne, addio a sorpresa tra Morena e Francesco: ‘Decisione non concordata dopo la vacanza’

Pubblicato: 6 Set, 2025 - ore: 23:44
Morena Farfante e Francesco Relli

Francesco Relli ha confermato la fine della relazione

Morena Farfante e Francesco Relli si sono detti addio. La loro favola d’amore nata a Uomini e Donne sembrava destinata a durare ma a distanza di pochi mesi è arrivato il colpo di scena. A confermarlo è stato l’ex cavaliere prima con una Stories su Instagram e poi in un’intervista rilasciata a Lollo magazine. Quasi un fulmine a ciel sereno con la rottura che è maturata dopo l’ultima vacanza insieme. Una lite, anzi più di una, che ha portato alla decisione unilaterale di chiudere.

Le parole di Francesco: “Non sono adatto a lei”

Francesco Relli è entrato nei dettagli ed ha spiegato i motivi della separazione:

“Dopo la vacanza abbiamo discusso e litigato ed ho preferito chiudere, perché secondo me non ci sono i presupposti per andare avanti. Non sono adatto a lei, persona fantastica e dolce.”

Nessuna scelta condivisa, dunque. Alla domanda se la rottura fosse stata concordata con Morena, lui ha precisato:

No, non è concordata la cosa, è stata una mia decisione. I litigi, da come dice lei, su mie mancanze… Per quello mi sono preso le responsabilità ed ho chiuso.”

‘Dai pure la colpa a me’: il messaggio di rispetto per l’ex

Pur avendo scelto di porre fine alla relazione, Francesco ha voluto mandare un segnale di tutela e rispetto nei confronti dell’ex dama secondo quanto esternato a Lorenzo Pugnaloni:

“Dai pure la colpa a me di tutto e prendi per buono tutto quello che ti dice, anche se mi denigra. Sta male e capisco tutto, voglio che almeno su questo ne esca bene. Non mi importa passare per str…. o altro. Basta che sta bene lei”.

Parole che lasciano intendere una frattura legata soprattutto a divergenze caratteriali e incomprensioni quotidiane, più che a fatti clamorosi. Resta il nodo di cosa sia accaduto davvero dopo la vacanza, momento che avrebbe fatto esplodere tensioni già presenti.

Dallo studio alla vita reale: la favola interrotta

La scorsa edizione del dating show si era chiusa con Morena e Francesco felici, pronti a viversi lontano dalle telecamere. L’uscita “mano nella mano” dallo studio aveva galvanizzato i fan, convinti che la coppia avesse costruito basi solide. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l’annuncio nelle storie Instagram di lui:

“Tutto ha un inizio ed una fine, anche le cose più belle… Con questa breve storia vi dico che tra me e Morena non ci sono più i presupposti per continuare… Grazie a chi ci è stato vicino e credeva in noi…”

Il silenzio (per ora) di Morena

Al momento Morena non ha ancora replicato ufficialmente. Non è escluso che decida di farlo, per chiarire i contorni di una separazione che ha colto di sorpresa il pubblico. Sui social, intanto, la community si divide: c’è chi apprezza l’assunzione di responsabilità di lui e chi, al contrario, contesta la decisione unilaterale dopo aver visto la coppia lasciare il programma con i migliori auspici.

La Stories dell’ex dama, confronto a Uomini e Donne?

Il messaggio più forte che arriva da Francesco è la volontà di proteggere l’ex dama da attacchi e speculazioni. Un invito esplicito a non trasformare la fine di un rapporto in una guerra social. Il resto lo dirà il tempo. Non è da escludere un confronto nel parterre di Uomini e Donne con le registrazioni del dating che sono iniziate da poche settimane. E la Stories di Morena Farfante del Colosseo con un cuore fasciato condivisa al sabato sera fa pensare che qualcosa bolla in pentola.

