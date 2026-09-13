Ilary Blasi, nozze a Ravello: Silvia Toffanin emozionata, il gesto di Pier Silvio Berlusconi

Silvia Toffanihn a Ravello

Ilary Blasi e Bastian Muller, il sì in Comune

Nel frattempo, rispetto alle prime informazioni della mattinata, il rito civile è già stato celebrato. Ilary Blasi e Bastian Muller hanno raggiunto il centro storico di Ravello e hanno completato le formalità previste davanti all’ufficiale di stato civile. Atto ufficiale che si è tinto di giallo perché sembra – come riferito da Il Mattino – che le firme saranno apposto soltanto a tarda notte (forse anche lunedì mattina) per sfuggire a paparazzi e curiosi.

Il passaggio in Comune rappresenta il momento ufficiale delle nozze. Nel pomeriggio, invece, sarà la volta della cerimonia simbolica a Villa Cimbrone, quella pensata soprattutto per gli invitati e per accompagnare il matrimonio con la scenografia scelta dalla coppia.

Silvia Toffanin a Ravello: «Sono molto emozionata»

Il volto più atteso tra gli invitati è arrivato a Ravello poco prima dell’inizio dei festeggiamenti. Silvia Toffanin, storica amica di Ilary Blasi, è atterrata all’aeroporto di Salerno con un aereo privato e ha poi raggiunto la Costiera in auto.

Look elegante e sobrio, con pantaloni bianchi e camicia azzurra in lino, la conduttrice si è fermata brevemente con i cronisti. «Sono molto emozionata. Auguro a Ilary il meglio», ha detto parlando dell’amica nel giorno del suo matrimonio.

Alla domanda sulla sua preparazione per le nozze, Toffanin ha risposto sorridendo: «Deve esserlo la sposa…». Poche parole, ma sufficienti a raccontare l’emozione per una giornata che segna un momento importante nella vita di Ilary.

Il bouquet di Pier Silvio Berlusconi per la sposa

Se Pier Silvio Berlusconi non è presente fisicamente a Ravello, non ha comunque voluto far mancare il proprio omaggio a Ilary.

Il presidente e amministratore delegato di Mediaset ha fatto recapitare a Villa Cimbrone un fascio di ortensie, lisianthus e gypsophila, predisposto dal fiorista attraverso la sua segreteria.

Un gesto discreto rivolto alla sposa, mentre a Ravello è presente Silvia Toffanin, sua compagna e tra gli invitati alla giornata.

A Villa Cimbrone tutto pronto per la cerimonia del pomeriggio

Dopo il rito civile, l’attenzione si sposta ora nuovamente su Villa Cimbrone, dove è previsto il momento più scenografico della giornata.

La cerimonia simbolica dovrebbe svolgersi nella Tea Room, uno degli spazi dei giardini della storica dimora, caratterizzato da colonne e archi in tufo che richiamano l’idea di un piccolo tempio.

Gli ultimi preparativi hanno riguardato soprattutto l’allestimento floreale. La villa è stata riservata agli sposi e ai loro invitati, con Ravello blindata e il sito chiuso al pubblico per garantire la massima riservatezza.

I figli, la famiglia e gli ultimi preparativi prima del matrimonio

La giornata di Ilary Blasi e Bastian era iniziata con una colazione sulla terrazza di Villa Cimbrone, affacciata sul mare e sul parco. Con loro c’erano Cristian, Chanel e Isabel, i tre figli di Ilary, ai quali si sono successivamente aggiunti i genitori della sposa.

Poi gli ultimi preparativi e il trasferimento verso il centro di Ravello per il rito civile, prima di tornare nella villa per la cerimonia simbolica e la festa.

Tra gli invitati e le persone più vicine a Ilary c’è anche Alessia Solidani, parrucchiera e amica storica della conduttrice, che ha documentato sui social il viaggio verso la Costiera insieme al suo staff.

Una festa intima con la torta firmata Sal De Riso

Saranno circa 70-80 gli invitati alla festa organizzata dalla coppia. Un matrimonio costruito all’insegna dell’eleganza e della riservatezza, più che della spettacolarizzazione, nella cornice di uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana.

Dopo la cerimonia simbolica, gli ospiti si sposteranno in un’altra zona dei giardini per il banchetto, rigorosamente privato.

Grande curiosità anche per la torta nuziale firmata da Sal De Riso, uno dei nomi simbolo della pasticceria della Costiera. Poi musica e festeggiamenti proseguiranno fino a notte, mentre Ilary Blasi e Bastian Muller celebreranno il loro nuovo capitolo lontano da occhi indiscreti.