Lady Gaga è diventata mamma: il primo figlio con Michael Polansky dopo anni di desiderio

Lady Gaga e Michael Polansky

Lady Gaga e Michael Polansky, la prima uscita in tre

Lady Gaga è diventata mamma. La cantante 40enne e il fidanzato Michael Polansky, 42 anni, hanno accolto il loro primo figlio. La notizia è stata confermata da Page Six e successivamente anche da People, mentre i rappresentanti della popstar non hanno rilasciato dichiarazioni.

La conferma è arrivata insieme alle prime immagini della nuova famiglia. Gaga e Polansky sono stati infatti fotografati durante una passeggiata nel Nord della California, con la cantante che teneva il neonato stretto al petto in una fascia porta-bebè.

Per il momento restano riservati i dettagli più importanti: non sono stati comunicati il nome del bambino, il sesso né la data esatta della nascita. La coppia ha scelto di vivere questo momento lontano dai riflettori, come ha fatto negli ultimi mesi.

La lunga attesa prima di diventare mamma

Per Lady Gaga non si tratta di un desiderio improvviso. La popstar aveva parlato più volte della maternità, raccontando anche le proprie paure e il difficile equilibrio tra la vita privata e una carriera costruita sotto i riflettori.

Nel marzo 2025, intervistata dal New York Times, aveva raccontato di essere ormai entusiasta all’idea di diventare mamma, pur ammettendo di interrogarsi su come avrebbe potuto lasciare spazio a un figlio senza rinunciare alla propria identità artistica.

«Sono entusiasta di diventare mamma», aveva spiegato, sottolineando soprattutto il desiderio di permettere ai propri figli di costruire liberamente la propria identità.

«Il mio prossimo ruolo da protagonista»

La frase più significativa era arrivata nell’ottobre 2025, durante un’intervista al Late Show with Stephen Colbert.

Lady Gaga aveva parlato del futuro e delle tante possibilità ancora aperte, ma aveva indicato con chiarezza la maternità come il suo desiderio più grande: «Spero che questo sia il mio prossimo ruolo da protagonista».

Un desiderio espresso pubblicamente anche negli anni precedenti. Già nel 2019 aveva inserito i figli nel proprio progetto per il futuro, mentre nel 2020 aveva raccontato quanto fosse emozionata all’idea di avere una famiglia.

Ora quel progetto è diventato realtà.

Gaga e Polansky hanno scelto una vita lontana dai riflettori

La nascita del bambino arriva dopo mesi nei quali la coppia aveva ridotto drasticamente le proprie apparizioni pubbliche.

Gaga non si vedeva praticamente più in pubblico dopo la conclusione del Mayhem Ball, il tour terminato ad aprile dopo quasi nove mesi e 86 concerti in giro per il mondo. Secondo una fonte vicina alla cantante citata da Page Six, dopo anni trascorsi sotto i riflettori Gaga avrebbe scelto di prendersi finalmente uno spazio di vita privata.

La stessa fonte ha descritto il rapporto con Polansky come un ambiente particolarmente protetto e sicuro per la cantante.

I due erano stati legati sentimentalmente dal 2019 e hanno annunciato il fidanzamento nel 2024.

Da “Mother Monster” a mamma davvero

Per i suoi fan il passaggio ha anche un significato simbolico. Da anni Gaga viene chiamata “Mother Monster”, il soprannome nato dal rapporto speciale costruito con il suo pubblico.

Adesso, però, quel termine ha assunto un significato completamente diverso.

La superstar che ha trascorso gran parte della propria vita adulta sul palco e davanti alle telecamere ha iniziato un capitolo completamente nuovo, questa volta lontano dagli spettacoli e sotto una luce molto più privata: quella della sua prima famiglia.