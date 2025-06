Funerali Alvaro Vitali: il dolore di Stefania Corona, il ricordo di Verdone, le assenze che fanno rumore

Carlo Verdone, l'unico big del cinema presente al funerle di Alvaro Vitali

Monteverde saluta Alvaro Vitali tra commozione, amarezza e gratitudine

Si sono svolti nella Chiesa di San Pancrazio, a Monteverde (Roma), i funerali di Alvaro Vitali, icona della commedia all’italiana scomparso a 75 anni. Tanta la commo

zione tra amici, familiari e fan accorsi per rendere omaggio all’attore reso celebre dal personaggio di Pierino. Ma a colpire, più delle presenze, sono state anche alcune assenze pesanti, soprattutto dal mondo del cinema.

A dare voce al dolore e alla delusione è stata Stefania Corona, compagna di una vita di Vitali: “C’erano tante persone, perché lui se lo meritava”, ha detto con voce spezzata dall’emozione. “Ma il parroco ha detto bene: gli è mancato rispetto in vita. Era forte, faceva così con le spalle… ma dentro soffriva. Su alcune persone ha sofferto molto. Non voglio aggiungere polemiche”.

Carlo Verdone: “Era un amico. Un gran signore”

Tra i pochi esponenti noti del cinema presenti, Carlo Verdone ha voluto testimoniare con la sua presenza e le sue parole l’affetto per l’attore scomparso:

“Lui è stato un amico, un carissimo amico. Mi ha fatto un regalo, non io a lui. Mi ha dato il suo volto, la sua amicizia, la sua professionalità, anche se era in condizioni fisiche molto precarie”.

Verdone ha voluto Vitali in “Vita da Carlo 4”, in uscita in autunno su Paramount Plus, dove l’attore interpreta una scena toccante:

“Fa un discorso lungo e intenso sulla vita e sulla morte. Non ha sbagliato nulla. Era sempre gentile, ci scrivevamo fino a due settimane fa. Chiedeva come andava la serie, le scene. Quando la vedrete, vi emozionerete”.

E ha aggiunto con amarezza:

“Il cinema italiano non gli ha reso giustizia. Ma capita anche a grandi attori. La cosa importante è lasciare una testimonianza con i film e con la propria nobiltà d’animo. E lui era davvero un gran signore”.

Le assenze che fanno rumore

Oltre a Verdone, tra i primi ad arrivare c’erano lo scrittore Fulvio Abbate e il regista Sergio Martino. Ma erano assenti molti altri protagonisti del mondo dello spettacolo che, pur avendo lavorato con Vitali, non hanno partecipato all’ultimo saluto. Assente anche Lino Banfi, che pure aveva espresso il suo cordoglio nei giorni scorsi.

Un momento delicato è stato raccontato proprio da Fanpage: Abbate ha rivolto a Sara, figlia di Stefania Corona, una domanda improvvida – “Quanti figli siete?” – ricevendo come risposta: “Due. L’altro è Ennio, ma non viene. È al nord”. Ennio è l’unico figlio biologico di Vitali, ma era assente.