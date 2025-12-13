‘Presto saremo in tre’: Gabriela Chieffo incinta, l’annuncio a Verissimo, da Temptation alle nozze

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Verissimo

Dalla crisi davanti alle telecamere alla gravidanza: la svolta di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

Dalla tempesta emotiva di Temptation Island alla gioia più grande. Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato nello studio di Verissimo, durante l’intervista con Silvia Toffanin andata in onda sabato 13 dicembre, dove l’ex protagonista del docu-reality di Canale 5 si è presentata con il pancione e un sorriso che raccontava tutto.

«Presto saremo in tre. Sono al terzo mese di gravidanza», ha rivelato Gabriela, emozionata ma consapevole, dando voce a un momento che segna una svolta profonda nella sua storia personale e di coppia. Una notizia che i fan più attenti avevano già intuito dai social, ma che ora trova conferma ufficiale e un racconto intimo.

L’annuncio in tv e il racconto della scoperta

Gabriela ha ripercorso il momento esatto in cui ha scoperto di essere incinta, un episodio semplice ma carico di significato. Era a Milano, in albergo con Giuseppe. «Avevo paura di fare il test, temevo fosse negativo», ha confessato. Poi la decisione, quasi notturna. Il risultato positivo e l’urlo liberatorio dal bagno che ha svegliato il marito.

«Giuseppe dormiva. Ho iniziato a urlare, lui non capiva cosa stesse succedendo. Poi ci siamo abbracciati e abbiamo pianto», ha raccontato. Un’immagine lontana anni luce dalle tensioni e dai sospetti che avevano caratterizzato la loro esperienza televisiva.

Una gravidanza desiderata e sentita

Per Gabriela questa gravidanza non è solo una sorpresa, ma la realizzazione di un desiderio profondo. «Mi sono sempre sentita un po’ mamma», ha detto, spiegando quanto l’idea di costruire una famiglia fosse già presente dentro di lei. Oggi, però, arriva nel momento giusto.

La coppia non conosce ancora il sesso del bambino, che verrà probabilmente svelato nelle prossime settimane con un gender reveal. I nomi, però, sono già pronti: Carmine se sarà un maschio, come il padre di Giuseppe; Maria Rosaria se sarà una femmina.

Il passato difficile: la gravidanza a 14 anni

Durante l’intervista, Gabriela ha scelto di raccontare anche una parte delicata del suo passato. Non è infatti la sua prima gravidanza. «Sono rimasta incinta a 14 anni, sempre con Giuseppe», ha rivelato con grande sincerità. Quella gravidanza, però, non è andata avanti.

«Oggi dico anche per fortuna. Eravamo troppo piccoli, immaturi», ha spiegato. All’epoca la relazione era instabile, segnata da separazioni e fragilità. Un’esperienza dolorosa che oggi assume un significato diverso, alla luce della maturità raggiunta.

Dal reality al matrimonio: una coppia cresciuta sotto gli occhi di tutti

Gabriela Chieffo, 22 anni, e Giuseppe Ferrara, 26, sono stati tra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2023. La loro relazione, messa a dura prova davanti alle telecamere, ha attraversato momenti complessi ma è sopravvissuta.

Il 12 luglio 2025 i due si sono sposati, circondati da amici e da altri ex volti del programma. Un matrimonio che ha segnato una nuova fase, oggi rafforzata dall’arrivo di un figlio. La coppia è originaria di Scafati, in provincia di Salerno.

Una nuova vita, lontana dalle polemiche

Oggi Gabriela e Giuseppe si mostrano diversi: più solidi, più consapevoli. La gravidanza arriva come un punto fermo, non come una fuga in avanti. «Lui è l’unico amore della mia vita», ha detto Gabriela, sintetizzando un percorso che, tra errori e crescita, li ha portati qui. Una storia che, da reality, si è trasformata in vita reale.