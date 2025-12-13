Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

‘Presto saremo in tre’: Gabriela Chieffo incinta, l’annuncio a Verissimo, da Temptation alle nozze

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 13 Dic, 2025 - ore: 19:31 #Gabriela Chieffo INCINTA, #Giuseppe Ferrara, #Temptation Island, #Verissimo
Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a VerissimoGabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Verissimo

Dalla crisi davanti alle telecamere alla gravidanza: la svolta di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

Dalla tempesta emotiva di Temptation Island alla gioia più grande. Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara diventeranno genitori. L’annuncio è arrivato nello studio di Verissimo, durante l’intervista con Silvia Toffanin andata in onda sabato 13 dicembre, dove l’ex protagonista del docu-reality di Canale 5 si è presentata con il pancione e un sorriso che raccontava tutto.

«Presto saremo in tre. Sono al terzo mese di gravidanza», ha rivelato Gabriela, emozionata ma consapevole, dando voce a un momento che segna una svolta profonda nella sua storia personale e di coppia. Una notizia che i fan più attenti avevano già intuito dai social, ma che ora trova conferma ufficiale e un racconto intimo.

L’annuncio in tv e il racconto della scoperta

Gabriela ha ripercorso il momento esatto in cui ha scoperto di essere incinta, un episodio semplice ma carico di significato. Era a Milano, in albergo con Giuseppe. «Avevo paura di fare il test, temevo fosse negativo», ha confessato. Poi la decisione, quasi notturna. Il risultato positivo e l’urlo liberatorio dal bagno che ha svegliato il marito.

«Giuseppe dormiva. Ho iniziato a urlare, lui non capiva cosa stesse succedendo. Poi ci siamo abbracciati e abbiamo pianto», ha raccontato. Un’immagine lontana anni luce dalle tensioni e dai sospetti che avevano caratterizzato la loro esperienza televisiva.

Una gravidanza desiderata e sentita

Per Gabriela questa gravidanza non è solo una sorpresa, ma la realizzazione di un desiderio profondo. «Mi sono sempre sentita un po’ mamma», ha detto, spiegando quanto l’idea di costruire una famiglia fosse già presente dentro di lei. Oggi, però, arriva nel momento giusto.

La coppia non conosce ancora il sesso del bambino, che verrà probabilmente svelato nelle prossime settimane con un gender reveal. I nomi, però, sono già pronti: Carmine se sarà un maschio, come il padre di Giuseppe; Maria Rosaria se sarà una femmina.

Il passato difficile: la gravidanza a 14 anni

Durante l’intervista, Gabriela ha scelto di raccontare anche una parte delicata del suo passato. Non è infatti la sua prima gravidanza. «Sono rimasta incinta a 14 anni, sempre con Giuseppe», ha rivelato con grande sincerità. Quella gravidanza, però, non è andata avanti.

«Oggi dico anche per fortuna. Eravamo troppo piccoli, immaturi», ha spiegato. All’epoca la relazione era instabile, segnata da separazioni e fragilità. Un’esperienza dolorosa che oggi assume un significato diverso, alla luce della maturità raggiunta.

Dal reality al matrimonio: una coppia cresciuta sotto gli occhi di tutti

Gabriela Chieffo, 22 anni, e Giuseppe Ferrara, 26, sono stati tra i protagonisti più discussi di Temptation Island 2023. La loro relazione, messa a dura prova davanti alle telecamere, ha attraversato momenti complessi ma è sopravvissuta.

Il 12 luglio 2025 i due si sono sposati, circondati da amici e da altri ex volti del programma. Un matrimonio che ha segnato una nuova fase, oggi rafforzata dall’arrivo di un figlio. La coppia è originaria di Scafati, in provincia di Salerno.

Una nuova vita, lontana dalle polemiche

Oggi Gabriela e Giuseppe si mostrano diversi: più solidi, più consapevoli. La gravidanza arriva come un punto fermo, non come una fuga in avanti. «Lui è l’unico amore della mia vita», ha detto Gabriela, sintetizzando un percorso che, tra errori e crescita, li ha portati qui. Una storia che, da reality, si è trasformata in vita reale.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Quarto Grado, l’ex Ris Garofano perde le staffe con l’avvocato Gallo: il gesto che ha fatto infuriare Nuzzi

Dic 13, 2025 Redazione
Gossip e TV

Un Professore rompe il velo dei tabù: la Rai porta in prima serata ‘triangoli’ e fluidità affettiva

Dic 12, 2025 Redazione
Gossip e TV

Grande Fratello, Mediaset rinvia la finale: slitta al 18 dicembre per evitare lo scontro con Sandokan

Dic 12, 2025 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Gossip e TV

‘Presto saremo in tre’: Gabriela Chieffo incinta, l’annuncio a Verissimo, da Temptation alle nozze

Attualità

Cadavere nascosto in un baule per due anni: l’orrore dietro una porta chiusa a Campi Bisenzio

Attualità

Va a trovare la fidanzata a Colonia: Simone stroncato da un aneurisma, choc a Campoverde

Attualità

Neonato di due mesi trovato morto nella culla a Cinecittà: dramma a Roma, disposti accertamenti

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.