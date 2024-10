Gabriele Paolini, gli anni da incubo in carcere e la scelta di vita: ‘Diventerò donna’

Gabriele Paolini uscirà dal carcere di Rieti a fine ottobre dopo esservi entrato a giugno del 2021. Tre anni che hanno segnato profondamente la vita del noto disturbatore della televisione italiana.

Durante il periodo di detenzione ha vissuto momenti difficili ed ha maturato una decisione che segnerà inevitabilmente la sua nuova vita. Appena tornerà libero Gabriele Paolini inizierà il percorso per diventare donna. Dopo le sue dichiarazioni circa le durissime condizioni carcerarie e il caos delle rivolte scoppiate qualche settimana fa, il noto disturbatore tv ha deciso di dare una drastica svolta alla sua vita e di voler cambiare sesso, sottoponendosi a un intervento che gli consentirà di diventare donna già nel 2025.

“Qui in carcere ne ho passate davvero tante ma il recente problema alla prostata, che mi ha obbligato a subire un’operazione (TURP), mi ha segnato molto e mi ha fatto capire che il mio corpo di uomo non mi appartiene più”. E infatti, con il sostegno e l’aiuto della psicologa dell’ASL di Rieti ha già iniziato il percorso di transizione. Durante gli anni di detenzione Paolini ha infatti affrontato parecchie situazioni sgradevoli: è stato picchiato da altri detenuti, coinvolto in una rissa, rinchiuso in cella d’isolamento senza acqua nel lavandino ed ha contratto l’infezione da epatite.

Non solo ha affrontato un tumore che, seppur benigno, gli è costato l’asportazione di parte della prostata. Il 12 ottobre, infine, giorno del cinquantesimo compleanno di Paolini, uscirà la nuova edizione, aggiornata e con nuovi contenuti del suo libro scritto a quattro mani con il compagno di cella Alvaro Molina, Come evadere dal carcere 2.0 – Gli Agenti della polizia penitenziaria sono “angeli” in un inferno di emozioni (Pathos Edizioni). Il volume è una sorta di memoir e raccoglie i pensieri, le emozioni, le esperienze e le persone che gli autori hanno vissuto e incontrato durante la loro permanenza nella Casa Circondariale.