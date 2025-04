Reunion tra ex gieffini al Castello delle Cerimonie e rottura tra Shaila e Chiara: cosa è successo (VIDEO)

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli si sono ritrovati a cena con Lorenzo Spolverato

La fine del Grande Fratello spesso non segna la fine dei legami, ma neanche ne garantisce la sopravvivenza. Lo dimostra l’ultima vicenda che ha coinvolto alcuni ex concorrenti del reality, protagonisti di una cena “a sorpresa” al celebre Castello delle Cerimonie di Sant’Antonio Abate, finita con un gesto eloquente sui social: Shaila Gatta ha smesso di seguire Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice.

Una cena inaspettata: Lorenzo ritrova Chiara e Alfonso

A organizzare l’incontro è stato il modello milanese Lorenzo Spolverato. Una serata conviviale, offerta da Imma Polese, con cena e pernottamento per gli ospiti, in perfetto stile reality-show. Ma la vera sorpresa, almeno secondo quanto dichiarato dai diretti interessati, è stata l’arrivo di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, che Spolverato ha detto di non aspettarsi: “Non lo sapevo, me l’hanno detto solo all’arrivo”.

La versione è stata confermata anche da Chiara, che ha ribadito di non essere stata informata della presenza del modello. Tuttavia, la loro partecipazione ha avuto conseguenze impreviste: Shaila Gatta, amica strettissima di Chiara nella Casa, ha deciso di interrompere ogni contatto social con la coppia.

il nano meshato che sboccia prima con lallo che con javier la grande amicizia pic.twitter.com/tGn77BlqNR — V (@harsiness) April 22, 2025

Shaila rompe i ponti: “Unfollow” che parla chiaro

Il gesto ha acceso immediatamente le discussioni tra fan e follower, che hanno visto nella decisione di Shaila un segnale forte di rottura. A quanto pare, la ballerina non ha gradito il riavvicinamento della sua ex amica al modello con cui ci sarebbero stati dissapori pregressi. Nonostante un lungo confronto avvenuto in videochiamata all’inizio di aprile, durato ben quattro ore, qualcosa sembra essersi definitivamente incrinato.

Nel frattempo, Chiara Cainelli ha pubblicato delle Instagram Stories per difendere le sue scelte e invitare a “sdrammatizzare” la cena, specificando che l’incontro non aveva alcuna intenzione polemica: “Quello che è successo nella Casa resta lì. Fuori siamo persone civili”.

Anche Alfonso D’Apice ha preso posizione, dichiarando che “non esiste la regola ‘se sei amico di uno non puoi parlare con l’altro’”. Una visione apparentemente distesa, ma che non ha placato l’irritazione di Shaila, la quale ha troncato ogni interazione digitale con i due.

Ex amici e nuove distanze

Mentre Lorenzo Spolverato continua a frequentare alcuni ex coinquilini come Luca Giglioli, Michael Castorino e Yulia Bruschi, ha anche ammesso la sua delusione per atteggiamenti post-reality che lo hanno ferito, senza però fare nomi. I fan non hanno faticato a leggere tra le righe, ipotizzando che il riferimento fosse proprio a Chiara e Alfonso.

Alla fine, quella che per molti era sembrata una semplice cena tra amici si è trasformata nell’occasione che ha fatto emergere tensioni mai del tutto risolte. Un piatto di linguine e qualche story condivisa hanno segnato la fine di un’amicizia nata sotto i riflettori.

Shaila vedendo Chiara e Alfo a cena con Lorenzo ha pensato che i suoi amici volessero chiarire con L,si è sentita offesa e ha tolto il segui!Ma la verità è che a loro di chiarire con L non frega e lo dicono pure,hanno approfittato della cena per avere un po’ di hype! #lolliners pic.twitter.com/zkORjCBC0T — babi. 10 (@ba0bi10) April 23, 2025