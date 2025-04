Morte di Papa Francesco: The Couple riparte tra commenti censurati sul pontefice e profezie

La regia ha 'censurato' i discorsi dei concorrenti di The Couple su Papa Francesco

Lo stop è durato quasi 48 ore. Dopo l’annuncio della morte di Papa Francesco, la diretta h24 del reality The Couple è stata sospesa su Mediaset Extra e Mediaset Infinity, lasciando il pubblico orfano di aggiornamenti dalla casa. Il collegamento è tornato solo martedì 22 aprile alle 20:40, con una domanda che ha subito animato fan e social: i concorrenti sono stati informati di ciò che è accaduto fuori?

La risposta è arrivata direttamente dai concorrenti. Pochi minuti dopo il ritorno del live, alcuni protagonisti si sono lasciati andare a riflessioni sulla scomparsa del Pontefice. Benedicta Boccoli, visibilmente colpita, ha ricordato la figura di Papa Francesco con parole piene di affetto: “Ha sempre parlato di pace, ha condannato ogni guerra e viaggiava per portare un messaggio di speranza. Come Giovanni Paolo II, anche lui era molto amato”.

A seguire, Antonino Spinalbese ha citato un celebre episodio del 2019 a Piazza San Pietro, quando il Papa venne strattonato da una fedele asiatica: “A me di lui ha fatto morire la scena della mano”. Pronta la replica di Irma Testa: “Anto, ma dici della cosa con la cinese?”. Ed è stato proprio in quel momento che la regia ha interrotto la conversazione, cambiando inquadratura e mostrando per diversi minuti gli ambienti vuoti della casa.

Profeti, profezie e il rischio censura

La conversazione si è poi spinta su un terreno ancor più delicato: il futuro della Chiesa. Ancora Spinalbese ha evocato teorie e profezie secondo cui Papa Francesco sarebbe stato l’ultimo Pontefice prima della fine del mondo. “Dicono che ora arriverà un papa nero. Non la conoscete la profezia del Papa nero? Ci sono tante correnti su questo” – ha detto. Anche in questo caso, la regia ha censurato il momento, tornando su scene neutre.

Malgrado i tentativi di oscurare le conversazioni più controverse, i concorrenti sono tornati più volte sull’argomento, segno che la notizia ha scosso anche l’equilibrio interno del reality.

Il futuro del programma è incerto

La morte del Papa non ha soltanto provocato momenti di riflessione all’interno della casa, ma ha anche generato una rivoluzione nei palinsesti. La terza puntata di The Couple, inizialmente prevista per il 21 aprile, è stata posticipata al 28 aprile. E secondo indiscrezioni interne, si tratterà di un episodio cruciale per il destino del programma. Se gli ascolti dovessero calare ulteriormente, The Couple potrebbe essere cancellato e sostituito con una nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Per ora, il pubblico resta diviso tra chi trova inopportune le censure e chi invece ritiene giusto evitare certe uscite in diretta. Quel che è certo è che, anche dopo la fine del Papa, il confessionale di Mediaset continua a far discutere.