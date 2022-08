GF Vip, Adriana Volpe: ‘Inaccettabile la proposta di Alfonso Signorini’

“Sono rimasta spiazzata dalla proposta di Alfonso Signorini perché conosce la mia storia personale e che dopo la separazione non posso allontanarmi per tanto tempo”. Adriana Volpe ha rotto gli indugi e in un’intervista rilasciata a Fanpage è tornata sulla sua mancata conferma al GF Vip confermando che Alfonso Signorini la voleva come concorrente.

Adriana Volpe rivela: ‘Alfonso mi voleva come concorrente con Sonia Bruganelli opinionista’

“Mi ha detto che aveva le idee chiare e voleva Sonia Bruganelli opinionista con me dentro la casa” – ha riferito la conduttrice televisiva. “Da quando ho lasciato il mio partner mia figlia può contare solo su di me. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente”.

L’obiettivo del conduttore era innescare una bomba ad orologeria con la moglie di Paolo Bonolis pronta a punzecchiare l’ex collega. Una tentazione che sperava di tramutare in realtà ma l’ex modella, già concorrente del reality nel 2020, si aspettava una riconferma nel ruolo che aveva ricoperto nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. “Per le dinamiche sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile“. Non sono mancate le stoccate nei confronti di Sonia Bruganelli.

‘Sa benissimo che da quando mi sono separata mia figlia può contare solo su di me, Bruganelli incoerente’

“Diceva che non voleva restare durante la scorsa edizione. Ha sputato nel piatto dove mangiava. Sono basita, è un mostro di coerenza. Orietta Berti? É un personaggio che adoro, sono certa che saprà essere confortante e accogliente per i concorrenti”. Non sarà protagonista della settima edizione ma Adriana Volpe seguirà il GF Vip. “C’è Giovanni Ciacci che è un amico oltre che un collega e voglio assistere al suo percorso all’interno della casa”,