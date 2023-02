GF Vip, Antonella Fiordelisi in lacrime, Signorini: ‘Se ti senti a disagio non rimanere nel gioco’

Non solo il tira e molla con Edoardo Donnamaria. Nelle ultime settimane Antonella Fiordelisi si è scontrata spesso con i compagni di avventura al GF Vip. Roventi i botta e risposta con Edoardo Tavassi che ha deciso di prendere le distanze dalla salernitana.

La crisi di Antonella Fiordelisi al GF Vip: ‘Mi attaccano in 8, cercano di far uscire il lato brutto del mio carattere’

Sulla falsa riga del videomaker anche Nicole Murgia che ha deciso di evitare l’ex schermitrice che, durante un confronto in confessionale con Alfonso Signorini, non ha nascosto che sta vivendo con disagio il clima che si è creato nella casa più spiata dagli italiani. “Come sto? Ora non sto bene qua nonostante non abbia sparlato di nessuno e credo di essere anche migliorata su alcuni aspetti. Cercano di far uscire il lato brutto del mio carattere”.

La 24enne ha spiegato che cerca sempre di mostrarsi forte perché sin caso contrario tendono a prevaricarla. “Quando ho a che fare con una persona mi sento forte, ma se mi attaccano in otto…” Durante la conversazione con il conduttore del GF Vip, nel corso della puntata del 9 febbraio, Antonella Fiordelisi non ha trattenuto le lacrime.

Dall’altra parte Signorini le ha fatto notare che è una ragazza schietta e che questo suo modo di porsi senza filtri le ha creato un po’ di problemi con i coinquilini. La salernitana ha ribattuto che certe reazioni sono determinate dal fatto che il gruppo spesso sparla di lei e che fatica a trattenersi”.

Signorini: ‘Anche tu cerchi un’alleanza con Nikita Antonino e Daniele, è normale condividere emozioni’

Il direttore del settimanale Chi le ha fatto notare che anche lei tende a far gruppo e che è normale cercare di condividere le proprie sensazioni con altre persone. ” Anche tu cerchi un’alleanze con Nikita, Antonino e Daniele: è normale” – ha aggiunto Signorini che, facendo riferimento anche alle preoccupazioni della sua famiglia, le ha chiesto se si sentisse bullizzata sottolineando che il GF Vip è una gara e durante il percorso non mancano i colpi bassi. A questo punto Antonella Fiordelisi ha precisato che i compagni di avventura sono poco carini con lei ma che non si può parlare di bullismo con il conduttore che le ha lanciato un ultimatum.

Ormai abbiamo imparato a conoscerti, piccola Anto,quando scuoti la testa così,vuoi dire altro ma poi ti trattieni.. Non deludevi nè la tua famiglia nè noi che ti sosteniamo,se dicevi che stai subendo una delle tante sfaccettature di bullismo,quello mentale.. #Antonellafiordelisi pic.twitter.com/caOPj2sRYz — Carlotta Mutolo (@carlotta_mutolo) February 9, 2023

Il conduttore del GF Vip ad Antonella Fiordelisi: ‘Se vivi in una condizione di vero bullismo non rimanere nel gioco’

“Se vivi in una condizione di vera pressione psicologica, di vero disagio, di vero bullismo e non parlo di colpi bassi, ma di disagio psicologico, io ti dico: non rimanere nel gioco perché non voglio che tu stia male. Hai 24 anni e sei responsabile delle tue azioni” – ha chiosato Alfonso Signorini. Di rimando Antonella Fiordelisi ha spiegato che sul suo stato d’animo ha inciso anche il mancato supporto di Edoardo Donnamaria in alcune occasione.

La schermitrice ha fatto capire di voler voltare pagine ed al termine della puntata si è soffermata a parlare della questione con il partner. “Voglio dare una svolta al mio percorso, non voglio che i miei genitori soffrano nel vedermi piangere. Devo estraniarmi da tutto ciò”.