GF Vip, Antonino Spinalbese rientra con l’abbraccio inaspettato dopo i rumors sul cachet (VIDEO)

Il rientro nella casa del GF Vip con un abbraccio a sorpresa dopo le voci su una presunta richiesta di ritocco del compenso. Antonino Spinalbese aveva lasciato la casa più spiata dagli italiani la vigilia di Capodanno.

Nel pomeriggio di sabato 14 gennaio il rientro dopo 15 giorni nel corso dei quali ha comunque partecipato alle puntate del reality in collegamento esterno. L’ex di Belen Rodriguez pare si sia sottoposto ad un intervento chirurgico e durante il periodo trascorso lontano dal GF Vip sembra che abbia avuto l’opportunità di vedere la figlia in videochiamata. Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva riferito un rumors relativo alla richiesta un cachet più alto per proseguire l’avventura nel reality.

L’affettuoso abbraccio di Spinalbese con Nikita Pelizon

Non si sa se l’hair stylist sia stato accontentato (si parla di 12000 euro) ma di certo Antonino Spinalbese è rientrato ed ha anche abbracciato affettuosamente Nikita Pelizon con la quale i rapporti non sono mai stati idilliaci. Per i fan della modella triestina il 27enne potrebbe aver visto (o appreso) qualcosa dall’esterno che gli avrebbe fatto cambiare giudizio. Subito dopo Antonino ha avuto anche un chiarimento con Giaele De Donà con la quale è tornato il sereno dopo qualche incomprensione.