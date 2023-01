GF Vip, Nicole Murgia come Riccardo Fogli? Il video della presunta bestemmia

Televoto sospeso al GF Vip per un rischio squalifica? Al momento non c’è nessuna comunicazione ufficiale in merito ad un possibile provvedimento disciplinare per una presunta bestemmia pronunciata nelle scorse ore nella casa più spiata dagli italiani.

Presunta imprecazione per Nicole Murgia mentre conversa con Tavassi e Donnamaria

Nicole Murgia è finita nel mirino dei fan del programma di Canale 5 per un’imprecazione simile a quella che ha portato alla squalifica di Riccardo Fogli mentre conversava con Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria. Tra l’altro l’attrice è al televoto con Nikita Pelizon e Dana Saber ed è a forte rischio eliminazione visto che dai primi sondaggi le rivali sembrano riscuotere maggiori consensi tra il pubblico.

L’attrice è al televoto con Dana Saber e Nikita Pelizon

Il video che sta circolando in queste ore non è chiarissimo e probabilmente per tale motivo non sarà preso alcun provvedimento disciplinare con il destino di Nicole Murgia che sarà deciso esclusivamente al giudizio del pubblico. L’esito del televoto sarà comunicato nel corso della puntata del 16 gennaio del GF Vip.