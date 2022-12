GF Vip, Antonino Spinalbese lascia la casa: l’ipotesi dell’operazione

Ai fan del GF Vip non è passata inosservata l’assenza di Antonino Spinalbese nella casa più spiata dagli italiani sabato 31 dicembre. Gli autori del reality show di Canale 5 hanno fatto chiarezza con un comunicato ufficiale diffuso sulle pagine social.

Antonino Spinalbese ha lasciato temporaneamente la casa del GF Vip: possibile intervento per una cisti

“Antonino Spinalbese è uscito temporaneamente dalla casa di “Grande Fratello Vip” per sottoporsi ad accertamenti medici”. Non è da escludere che il temporaneo allontanamento dell’ex partner di Belen Rodriguez sia legato a quell’intervento chirurgico al quale aveva fatto cenno con i coinquilini.

L’hair styilist aveva spiegato che una cisti gli creava sofferenza ed enorme fastidio e che avrebbe chiesto alla produzione la possibilità di uscire dal programma solo per un breve periodo in modo da sottoporsi all’operazione per la rimozione. Ora la temporanea uscita dalla casa del GF Vip il giorno di San Silvestro dopo l’accesa discussione con Patrizia Rossetti delle scorse ore.