GF Vip caos, scontro tra Antonino Spinalbese e Patrizia Rossetti, lui: ‘Mani addosso e sputi’ (VIDEO)

Tutti contro tutti. Un giovedì sera ad alta tensione nella casa del GF Vip con gli strascichi della discussione che hanno animato la casa fino a tarda notte. Tutto è partito da un’affermazione di Antonino Spinalbese mentre discuteva con Oriana Marzoli e Alberto De Pisis (nella discussione si sono inseriti anche Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi) che ha portato ad un rovente scontro con Patrizia Rossetti.

Antonino Spinalbese punta l’indice contro Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, l’influencer: ‘Se parlo io’

L’ex di Belen Rodriguez ha riferito di essere a conoscenza delle cattiverie che Alberto e Oriana dicono sugli altri vipponi. Pronta la replica di De Pisis che ha ribattuto che se raccontasse le cattiverie che ha detto sui coinquilini non farebbe bella figura. “Metteresti la testa sotto” – ha tuonato il 32enne influencer. Nella discussione si è inserita un’inviperita Patrizia Rossetti che si è avvicinata ad Antonino ed ha sbottato contro di lui.

“Come ti permetti di puntare l’indice e dire che gli altri sparlano. In tre mesi tu non hai mai detto niente? Hai visto una clip in cui io sparlo?” Poi ha fatto riferimento alle affermazioni fatte nei confronti di Micol Incorvaia sottolineando di aver chiarito con la diretta interessata la questione. “Era un problema mio e ho risolto, a te non deve fregare. Non sto facendo la furba e non devi rivolgerti così”. Spinalbese ha replicato accusandola di sputargli addosso mentre parlava.

Patrizia Rossetti furiosa con l’ex di Belen: ‘Come ti permetti di puntare l’indice’

Poi, allontanatosi da Patrizia Rossetti, si è sfogato con Antonella Fiordelisi. “Lei mi ha sputato in faccia. Sempre tutti a me con le mani addosso. Siamo a quota tre”. Le tensioni in casa sono proseguite fino a tarda notte con Daniele Dal Moro che ha poi litigato con Oriana Marzoli. Nel clima rovente anche Davide Donadei ha avuto uno scambio di battute con Luca Onestini.