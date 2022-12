GF Vip, Dana Saber indigna il web: ‘Amo Putin, il mio preferito’ (VIDEO)

É entrata da pochi giorni nella casa del GF Vip ma ha già creato scompiglio litigando con Micol Incorvaia, Milena Miconi e Oriana Marzoli. La 29enne modella ha diviso il pubblico del web per il suo carattere esuberante e per alcune esternazioni sopra le righe.

Attilio Romita parla con Dana Saber della sua carriera giornalistica: ‘Sono stato anche nella residenza di Putin’

Nelle ultime ore si è trovata a conversare in giardino con Attilio Romita e Sarah Altobello e, oltre a stuzzicare il giornalista sul suo rapporto con Mimma Fusco, gli ha fatto alcune domande sulla sua professione. “Bellissimo, hai fatto un mestiere bellissimo e sicuramente sei tra quelli che merita di essere qui. Peccato che sei dovuto andare in pensione. Credo che uno debba lasciare il suo lavoro quando non se la sente di andare avanti”.

L’ex mezzo busto del Tg1 ha spiegato che la legge prevede che i giornalisti in Rai vadano in pensione a 67 anni. Poi ha ripercorso le tappe della sua carriera. “Ho condotto per anni il telegiornale più importante.

La modella: ‘Se mi chiedi chi è il mio uomo ideale ti dico lui’

Nel mio periodo d’oro, la gente mi fermava per strada per una foto… Ho fatto anche l’inviato ed ho preso tantissimi aerei”. Attilio ha raccontato di essere stato nella tenda di Gheddafi e di essere stato in Russia nella residenza di Putin. Dana Saber è intervenuta con un’esternazione che ha provocato la reazione stizzita sul social in virtù di quanto sta accadendo dal febbraio scorso in Ucraina.

“Amo Putin, il mio preferito. Se mi dici chi è il mio uomo ideale, io ti dico lui” – ha detto ridendo la modella marocchina mentre Sarah Altobello ha spiegato che era Trump in quanto era venuta alla ribalta come sosia di Melania Trump.