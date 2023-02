GF Vip, Daniele Dal Moro pronto a lasciare dopo il rimprovero in puntata: ‘In ambulanza ci vado io’

Durante la puntata del 13 febbraio del GF Vip Daniele Dal Moro è stato rimproverato per aver usato toni eccessivi nei confronti di Martina Nasoni durante lo scontro di alcuni giorni fa. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha gradito la reprimenda di Orietta Berti e Alfonso Signorini ed ha manifestato segnali di malumore.

Daniele Dal Moro perde le staffe dopo il richiamo per la reazione con Martina Nasoni al GF Vip

“Mi dicono che Daniele ha qualche problema” – ha affermato il conduttore del reality show prima di chiudere la diretta ma il veronese ha negato salvo poi sbottare in confessionale appena è terminata la diretta. Il 32enne ha iniziato ad urlare mentre la regia inquadrava Oriana Marzoli. Prima che la regia cambiasse ‘ambiente’ i telespettatori hanno in pratica ascoltato buona parte del confessionale di Daniele Dal Moro che, durante la concitata conversazione con il Grande Fratello, ha anche espresso l’intenzione di lasciare la casa più spiata dagli italiani.

“Sono stanco di prendermi tutto addosso, non ho fatto nulla. Non ho voglia di prendermi la mer** addosso da persone che dicono che le tratto male e le prendo a pesci in faccia. La televisione la facessero fare ad altri, non sono venuto a vendere l’anima. Vaffa…” – ha riferito il veronse nel suo sfogo post puntata.

‘Qui le persone sincere muoiono e basta, non vengono apprezzate’

“Ero qui per fare il mio percorso e speravo che fosse decente. Dopo 140 giorni vado via che sto bene e non perché sto male. Perché poi in ambulanza ci vado io e non voi” – ha aggiunto il veneto che ha spiegato che non voleva tornare in televisione perché le persone sincere e pulite non vengono apprezzate. “Qui muoiono e basta. Perché qui ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa nulla a nessuno”.