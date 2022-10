GF Vip, Dayane Mello contattata da Alfonso Signorini: l’indiscrezione sul bis della brasiliana

A distanza di due anni Dayane Mello potrebbe tornare nella casa del GF Vip. L’indiscrezione è stata rilanciata da Samara Tramontana nel corso di Casa Pipol, programma condotto da Giovanna Abate e da Le Donatella.

L’indiscrezione di Samara Tramontana a Casa Pipol

“Ho diverse talpe in giro per l’Italia ed una di queste mi ha detto di aver sentito una telefonata tra Dayane ed Alfonso Signorini” – ha riferito sottolineando che l’indiscrezione le è stata riferita da una persona che era sul treno Milano-Roma. “Probabilmente si parlava di un suo ritorno”.

Sulla questione è intervenuto Gabriele Parpiglia che ha confermato il contatto telefonico tra la brasiliana e il conduttore del Grande Fratello Vip. “Era sul treno con Soleil quando c’è stata la telefonata. Se ci pensate anche Giulia Salemi ci è tornata due anni dopo” – ha aggiunto scatenando l’entusiasmo dei fan di Dayane Mello che sperano di rivederla nella casa più spiata dagli italiani.

Parpiglia conferma la telefonata tra Signorini e Dayane: ‘Giulia Salemi è tornata in casa dopo due anni’

Anche per Le Donatella la modella sarebbe la persona giusta per ravvivare il reality e creare nuove intriganti dinamiche. “I giovani devono darsi una svegliata, gli over sembrano loro. Dayane ha una personalità forte e fondamentale in questo momento al GF Vip. Lei smuoverebbe questa situazione di tensione”.

Dall’altra parte la brasiliana, protagonista della quinta edizione, non ha nascosto il desiderio di rimettersi in gioco in un programma televisivo italiano e chissà che la possibile partecipazione al reality non sia l’occasione per una nuova ripartenza.