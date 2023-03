GF Vip, spintoni e provocazioni tra Donnalisi e Incorvassi in diretta tv: Soleil scioccata, Salemi media (VIDEO)

Nella storia del GF Vip probabilmente Incorvassi e Donnalisi si ritaglieranno un posto tra le fandom più accese o almeno come quelle che sono riuscite a bucare lo schermo con uno scontro da derby calcistico pochi istanti prima della puntata del 2 marzo del reality condotto da Alfonso Signorini.

Attacchi e spintoni tra Donnalisi e Incorvassi: a sinistra Carmela, a destra Alba

Rissa Incorvassi – Donnalisi durante la diretta del GF Vip Party

Le pasionarie Alba, fan della tumultuosa coppia Donnamaria-Fiordelisi, e Carmela, sostenitrici di Tavassi e Micol, sono state protagoniste della puntata del GF Vip Party tra battute al vetriolo con un’escalation ad alta tensione che ha avuto un epilogo che ha sorpreso Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli con Giulia Salemi che si è trovata a far da arbitro. “Siamo venute a far casino. Continua la nostra fiction, la nostra Antonella piagnona sta continuando ed oltretutto abbiamo Oriana, un’altra stratega” – ha esordito Carmela con l’immediata risposta di Alba.

“Antonella è vera, questa non capisce niente. Tu lo guardi il Grande Fratello, lo guardi… Quelle sono lacrime finte?”. La fan delle Incorvassi ha ribattuto: “Come le tue” con Alba che ha deciso di troncare il confronto (“Io non rispondo più”) salvo tornare indietro quando Carmela l’ha attaccata: “Se n’è andata, un’altra piagnona“. La sostenitrice dei Donnalisi ha spinto la ‘rivale’ sotto gli occhi di Giulia Salemi. “Non mi spingere, che stai a fare”. L’opinionista social ha provato a stemperare i toni. “Io non dico che sei finta perché sei finta, ma dico che sei piagnona” – ha ribadito Carmela.

‘Sei piagnona come Antonella’, scatta la spinta: poi l’abbraccio dopo la mediazione di Giulia Salemi

Giulia Salemi l’ha invitate a far pace mentre Pierpaolo Pretelli scherzava: “Una brutta pagina, sembra Forum”. Alla fine l’influencer è riuscito a far abbracciare Alba e Carmela. “Ho passato io la stessa cosa con una persona e la capisco Antonella” – ha affermato la fan dei Donnalisi che ha abbracciato la sostenitrice degli Incorvassi. “Hanno fatto la pagina, volevano comunicarlo” – ha affermato Giulia Salemi che ha ripreso il gesto distensivo e condiviso sulle pagine social.