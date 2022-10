GF Vip, spoilerati per errore eliminata e preferiti? Immagine in onda per errore

Spoilerati in anticipo eliminata e preferiti della puntata del GF Vip del 13 ottobre? Durante lo spazio dedicato a Pamela Prati è apparso per errore il cartello delle nomination con i nomi dei concorrenti votabili. In quell’istante stava parlando Patrizia Rossetti.

Gegia eliminata e Daniele, Patrizia, Wilma, Carolina ed Elenoire preferite: il cartello andato in onda per errore

Tra i nomi dei possibili nominati non c’era quello di Gegia che già i rumors della vigilia davano come eliminata certa, ma non c’erano neanche Daniele Del Moro, Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Carolina Marconi ed Elenoire Ferruzzi che dovrebbero essere i preferiti.

Non è da escludere che si tratti di un mero errore della regia visto che anche le opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, hanno diritto a votare un vippone che di conseguenza sarà immune dalle nomination. In ogni caso l’immagine ha fatto il giro dei social con le immancabili polemiche degli utenti.