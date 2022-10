GF Vip, il marito di Giaele De Donà paparazzato con Rossella Di Pierro: parla la giornalista di Sportitalia (VIDEO)

Da quando è entrata nella casa del GF Vip Giaele De Donà ha parlato spesso della sua relazione libera con il marito, l’imprenditore americano Bradford Beck. La 24enne di Vittorio Veneto (nata a Conegliano) ha raccontato che 6 mesi vive da single e che ha avuto anche altre love story.

L’imprenditore è stato immortalato con la giornalista di Sportitalia in un locale di Milano

Frequentazioni extraconiugali che non disdegnerebbe neanche il partner. Il marito della modella è stato paparazzato dal settimanale Chi con la giornalista di Sportitalia Rossella Di Pierro, impegnata anche come organizzatrice di eventi e capitano della Nazionale modelle Amika. I due sono stati immortalati in un locale di corso Garibaldi a Milano mentre si scambiavano tenere confidenze. In una delle foto si vede Bradford Beck sussurrare qualcosa all’orecchio della donna.

Rossella Di Pierro: ‘Conosco la coppia da tempo, mi sono vista con Brad per questioni di lavoro’

I due sono rimasti insieme per quasi due ore. Una semplice amicizia o qualcosa di più? Della questione ne ha parlato Rossella Di Pierro via Stories: “Io e Brad come anche con Sofia ci conosciamo da diverso tempo ed ero anche invitata al matrimonio ma non ho partecipato per problemi personali. Con Giaele ho fatto anche una trasmissione. Con Brad mi sono vista prima in hotel di Milano e poi in un locale per motivi di lavoro.

Lui mi ha chiesto una mano per la sua azienda” – ha spiegato Rossella Di Pierro. “Abbiamo raggiunto questo locale per raggiungere un altro membro dello staff e siccome c’era la musica molto alta e mi sono avvicinata all’orecchio. Mi dispiace deludere chi è convinto che ci sia stato un bacio ma in realtà non è accaduto nulla. I paparazzi sanno fare bene il loro lavoro, basta fare delle sovrapposizioni e si evince qualcosa che in realtà non è”.

Le foto saranno mostrate a Giaele nel corso della puntata del GF Vip

Giaele De Donà sarà stuzzicata nel corso della puntata del 13 ottobre del GF Vip sulla questione anche per comprendere se fosse, come raccontato dalla giornalista, fosse a conoscenza della frequentazione del marito con Rossella di Pierro in nome di quel rapporto libero di cui ha sempre parlato. Tra l’altro la 24enne non ha nascosto di essere attratta da Antonino Spinalbese ma di essersi trattenuta finora per rispetto dell’imprenditore statunitense.