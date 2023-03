GF Vip, l’affondo di Francesco Chiofalo: ‘Antonella avvantaggiata, il padre ha bisogno di cure’

Senza freni Francesco Chiofalo che, in un’intervista rilasciata a Casa Pipol, ha affondato i colpi nei confronti di Antonella Fiordelisi e del padre. L’ex fidanzato dell’influencer ha spiegato di averla trovata molto diversa rispetto a quanto l’ha conosciuta.

La stoccata di Francesco Chiofalo ad Antonella Fiordelisi: ‘Spiegatele che non presenterà Sanremo’

Per il personal trainer romano è fomentata da qualcuno. “Spiegatele che non presenterà il Festival di Sanremo e che non ha conquistato il mondo” – ha affermato senza fari giri di parole sottolineando che, per esperienza fatta, dopo aver partecipato a dei programmi televisivi bisogna sempre restare con i piedi per terra. “L’ho voluta bene, ma non è una persona che mi sta simpaticissima, non l’ho riconosciuta per come si è comportata con Edoardo (Donnamaria). Quando stava con me era più tranquilla e rispettosa” – ha aggiunto il romano che si è soffermato anche sul ruolo centrale dell’ex nella settima edizione del GF Vip. “É stata avvantaggiata dal fatto che non c’erano grandi personaggi. L’anno scorso avrebbe fatto più fatica a ritagliarsi spazi con Alex Belli, Soleil Sorge, le sorelle Selassié e Manuel Bortuzzo“.

Francesco Chiofalo ha spiegato che Antonella Fiordelisi si è legata sentimentalmente a Gianluca Benincasa quando si erano già lasciati. “Però ho avuto sempre il dubbio che andassero già a letto insieme quando stavamo insieme anche se lei ha sempre negato”. Il personal trainer ha poi riservato parole durissime al papà della salernitana, Stefano Fiordelisi. “É insopportabile. Sapete quante volte l’ho mandato a fanc…? Anche dopo che ci siamo lasciati. Quando Antonella doveva partire per un vacanza dovevo chiedere un permesso a lui”.

‘Il padre di Antonella ha fatto un casino mettendosi in mezzo al GF Vip, la figlia non è andata in guerra’

Per il romano il padre dell’influencer ha condizionato in maniera decisiva il suo percorso al GF Vip. “Quest’uomo ha bisogno di cure mediche, di aiuto. Qualcuno gli spiegasse che la figlia non è andata in guerra, qualcuno gli può spiegare che può dormire la notte?

Stavolta ha fatto un casino mettendosi in mezzo ed ora credo che Antonella abbia litigato di brutto con lui perché una volta uscita dal programma sarebbe andato da lui ed invece non l’ha fatto”. Francesco Chiofalo ha messo in dubbio anche la carriera da schermitrice dell’ex sottolineando che ha collezionato più sconfitte che successi