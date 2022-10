GF Vip, Gegia fuori controllo su Antonella Fiordelisi: ‘Mi ha mandato al televoto la z…….ta’ (VIDEO)

Sbanca per la seconda volta il televoto come preferita dal pubblico del GF Vip, si assicura l’immunità e manda al televoto Gegia. Antonella Fiordelisi ha conquistato i fan del reality show per il coraggio con il quale si espone ma anche per spontaneità e simpatia.

Antonella Fiordelisi è la preferita del pubblico al GF Vip e manda al televoto Gegia

Nel corso della puntata del 10 ottobre l’influencer si è tolta un sassolino dalla scarpa ed ha deciso di mandare al televoto Gegia con la quale ha avuto più di una discussione in questa prima fase del programma condotto da Alfonso Signorini. “Manchi di sensibilità” – ha ribadito la salernitana facendo riferimento al comportamento tenuto dall’attrice con Marco Bellavia.

Una scelta che non ha spiazzato Gegia che, però, a fine puntata si è scagliata nuovamente contro la schermitrice utilizzando un’invettiva che è stata subito cerchiata in rosso dal popolo social.

Gegia non si trattiene a fine puntata: invettiva contro l’influencer

Un’uscita che a molti ha ricordato quella di Iva Zanicchi nei confronti di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle. “Io non ho preso votazioni, a me mi ha mandato in nomination direttamente la zocc….ta” – ha affermato l’artista mentre conversava con Carolina Marconi facendo nuovamente infuriare il web che aveva invocato provvedimenti disciplinari nei suoi confronti per il caso Bellavia.

Nell’ultimo televoto Gegia è stata la vippona meno votata (3%) con Giaele ed è a forte rischio eliminazione. Il verdetto sarà ufficializzato nel corso della puntata di giovedì 13 ottobre del GF Vip.