GFVip: le insinuazioni di Gegia su Bellavia: ‘Voleva fare cose a letto’, il vaffa di Patrizia Rossetti a Signorini (VIDEO)

Continuano le tensioni nella casa del GF Vip ma anche le esternazioni che fanno discutere. Al termine della puntata del 6 ottobre Patrizia Rossetti è stata protagonista di uno sfogo con le coinquiline dopo che ha scoperto che Pamela Prati aveva avuto l’opportunità di dormire in una camera singola.

Patrizia Rossetti contro Pamela Prati e… Signorini per il letto singolo: ‘Fa finta di svenire’

” La conosco Pamela è una che fa le scene e fa finta di svenire. Forza e mi sono rotta davvero. Perché lei si merita la singola?” – ha sbottato la conduttrice che ha anche manifestato l’intenzione di lasciare il programma perché delusa dal comportamento di Signorini. “Io ho dormito sui divani. Avere queste attenzioni per alcune e per altre no. Alfonso, mi hai fatto una promessa e vai un po’ a fare in c…” – ha aggiunto evidenziando che Pamela Prati ogni sera fa “queste scene” e che se si comportassero tutte come lei sarebbe un disastro. Smaltita la rabbia Patrizia Rossetti ha desistito dall’ipotesi del ritiro.

Gegia a Charlie Gnocchi: ‘Marco voleva fare cose nel letto per questo gli ho detto che non stava bene’

Continuano, invece, a far discutere Gegia che è stata nominata da gran parte dei coinquilina ed è finita al televoto. L’attrice è tornata a parlare di Marco Bellavia mentre si trovava in cucina con Charlie Gnocchi. “Voleva fare cose nel letto e per questo gli ho detto che non stava bene”. Il compagno di avventura le ha chiesto chiarimenti in merito (“Voleva fare quelle cose?”) e l’artista ha ribadito.

“Mentre stava nel letto voleva fare quelle cose lì. Gli ho detto: ‘Che sei matto, non stai bene’ e da lì è partito tutto. In ogni caso l’ho detto scherzando e comunque io non le avrei fatto”.