GF Vip: nuovo affondo di Gegia su Bellavia, Gnocchi pronuncia la n-word ma può salvarsi, Goich viola il regolamento

Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash di Giovanni Ciacci, i fan del GF Vip chiedono a gran voce nuovi provvedimenti disciplinari e richiami per tre concorrenti che erano già stati risucchiati dal vortice delle polemiche per il caso Marco Bellavia.

Scontro tra Gegia e Fiordelisi: ‘Ho pianto per Giovanni perché mi è dispiaciuto, per Marco no’

Gegia contro Antonella Fiordelisi. Nonostante la pesante presa di posizione degli autori e la sonora bacchettata di Alfonso Signorini, Gegia si è lasciata andare a nuove esternazioni che hanno provocato la reazione rabbiosa del web. Durante uno scambio di battute al vetriolo con Antonella Fiordelisi l’artista ha perso le staffe accusando la salernitana di essere insensibile verso di lei. “Non ce la faccio più con te. Mi stai facendo del male da una settimana”.

Dall’altra l’influencer ha ribattuto di essere insensibile con “chi dimostra di essere poco sensibile”. L’attrice ha perso le staffe ed ha spiegato perché non ha trattenuto le lacrime al momento dell’uscita di scena di Giovanni Ciacci. “Come mai ho pianto per lui e non per Marco (Bellavia)? Adesso te lo dico allora. Mi è dispiaciuto che è uscito Giovanni, non mi è dispiaciuto nulla di Marco e sono una stro..a! Basta questa è la verità”.

Charlie Gnocchi come Fausto Leali: pronuncia la n-word dopo la presunta bestemmia ma può salvarsi

Charlie Gnocchi come… Fausto Leali? A distanza di poche ore il popolo social torna a chiedere la squalifica dopo la presunta bestemmia. Questa volta il conduttore radiofonico si è lasciato la n-word mentre conversava con Antonino Spinalbese. “Aveva i capelli così, ma ce li aveva ricci, quel riccio da neg..o” – ha riferito Charlie Gnocchi.

Per aver pronunciato la stessa parola due anni fa fu squalificato Fausto Leali ma dall’anno scorso il regolamento è cambiato con Signorini che riferì che la squalifica sarebbe scattata se ci fosse stata un evidente utilizzo della parola in maniera discriminatorio ed offensivo. In questo caso non sembra che Gnocchi sia passibile di provvedimento disciplinare. Resta da valutare l’episodio della presunta bestemmia.

🚨nword



charlie ha deciso di dirle e farle tutte e io ho deciso di registrarle ogni volta #gfvip pic.twitter.com/Y3KTVHHXk9 — medusa 🧚‍♀️ (@FaTinaameta) October 6, 2022

Wilma Golich chiede a Patrizia Rossetti e Carolina Marconi di mettersi d’accordo sulle nomination

Wilma Goich infrange il regolamento. Per due volte la cantante l’ha violato cercando di mettersi d’accordo con Patrizia Rossetti e Carolina Marconi per le nomination. Intesa a tavolino che è da sempre vietata. “Dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare…tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare“ – ha detto Wilma Goich nel rivolgersi alle coinquiline. Potrebbe scattare un richiamo o la nomination d’ufficio per la cantante.