GF Vip, tensione nella notte tra Renato e Raul: ‘Se volevo Lucia me la prendevo prima io’

tensione alle stelle tra Raul e Renato al GF Vip

Lite furiosa nella casa dopo una battuta su Lucia: volano accuse, urla e interviene anche Raimondo per dividerli

Mancano ormai pochissimi giorni alla finale del Grande Fratello Vip, ma nella casa il clima continua a essere tesissimo. Nelle ultime ore, infatti, Renato Biancardi e Raul Dumitras sono arrivati a un durissimo faccia a faccia nato da una frase pronunciata durante la cena organizzata dal reality per i finalisti.

Una battuta apparentemente innocua su Lucia Ilardo ha infatti acceso una discussione che in pochi minuti è degenerata tra accuse personali, provocazioni e parole pesantissime.

E a un certo punto si è reso necessario anche l’intervento degli altri concorrenti per evitare che la situazione sfuggisse completamente di mano.

La battuta di Raul che fa esplodere Renato

Tutto sarebbe iniziato nel corridoio che collega la casa al localino, dove il Grande Fratello aveva organizzato una cena di gala.

Raul, camminando dietro Lucia, avrebbe notato il vestito semi-trasparente della concorrente commentando ironicamente con un:

“Interessante”.

Una frase che Renato avrebbe ascoltato a pochi passi da loro e che non avrebbe affatto gradito.

Negli ultimi giorni, infatti, il rapporto tra Renato e Lucia si sarebbe fatto sempre più intenso e proprio la recente conquista della finale da parte della concorrente avrebbe spinto Renato a lasciarsi andare anche a una forma di gelosia molto più evidente.

“Hai mancato di rispetto a me e a lei”

La tensione è salita quasi subito.

Renato ha accusato Raul di aver oltrepassato il limite con una battuta considerata fuori luogo nei confronti della ragazza con cui, dentro la casa, sta vivendo una frequentazione sempre più stretta.

“Tu non parlare… un mio amico può dire alla persona con cui passo le notti ‘che bel didietro interessante?’”, avrebbe urlato Renato durante la lite.

Parole che hanno immediatamente provocato la reazione di Raul.

La replica durissima: “Ti mangio se voglio”

Raul non è rimasto in silenzio e il confronto è rapidamente degenerato.

“Ma chi pensi di essere per dire a me di non parlare?”, ha risposto alzando i toni.

Poi l’affondo che ha acceso ancora di più lo scontro:

“Ti mangio se voglio, ho il doppio di te: di testa e di vita”.

Gli animi si sarebbero surriscaldati al punto da spingere Raimondo a intervenire fisicamente per cercare di tenere separati i due concorrenti.

Lucia al centro dello scontro

Nel corso della discussione, Raul ha anche tirato in ballo il rapporto tra Renato e Lucia, accusandolo di essersi avvicinato davvero a lei soltanto negli ultimi giorni.

“Fino a quattro giorni fa manco la calcolavi di giorno”, avrebbe detto.

A quel punto Renato gli ha chiesto apertamente:

“Ma ti piace Lucia?”.

Ed è arrivata la risposta che adesso sta facendo il giro dei social:

“Se mi piaceva me la prendevo prima di te perché sono cento volte più uomo di te”.

Una frase che ha inevitabilmente infiammato ancora di più il dibattito tra i fan del reality.

Lucia Ilardo furiosa con Renato

Dall’altra parte Alessandra Mussolini ha invitato Lucia a prendere le distanze da Renato, alimentando nuove polemiche sul web.

In effetti l’ex protagonista di Temptation Island non ha gradito l’uscita sopra le righe di Biancardi e gli ha chiesto di stare a distanza mentre lui voleva parlare per chiarire il suo punto di vista. “Stai zitto, se no dico quello che hai detto sotto le coperte”. Tra i due il clima è rimasto teso nonostante Renato abbia provato per quasi tutta la notte a riavvicinarsi a Lucia.