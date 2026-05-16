Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Gossip e TV

Sal Da Vinci emoziona l’Eurovision: il boato del pubblico e le lacrime sul palco fanno il giro del web

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 16 Mag, 2026 - ore: 23:50 #Eurovision, #Italia, #Sal Da Vinci
Sal Da VinciSal Da Vinci

Il cantante napoletano chiude l’esibizione visibilmente commosso mentre “Per sempre sì” continua a scalare le classifiche europee

Un lungo applauso, il pubblico in piedi e la commozione impossibile da trattenere. È una delle immagini che più stanno circolando nelle ore successive alla serata dell’Eurovision Song Contest: Sal Da Vinci che conclude la sua esibizione a Vienna con gli occhi lucidi mentre la Wiener Stadthalle esplode in un boato.

Il cantante napoletano, in gara con Per sempre sì, è stato il ventiduesimo artista a salire sul palco dell’Eurovision e la sua performance è diventata immediatamente uno dei momenti più commentati della serata.

Anche perché, al di là della classifica finale, il fenomeno Sal Da Vinci sta ormai superando i confini italiani.

L’abito tricolore e la standing ovation

La performance di Per sempre sì è stata costruita come un vero show emotivo.

Tra scenografia, fuochi d’artificio e un forte richiamo all’Italia, Sal Da Vinci ha conquistato il pubblico della Wiener Stadthalle anche grazie a un finale molto intenso.

A colpire è stata soprattutto la sua reazione negli ultimi secondi dell’esibizione: il cantante è apparso visibilmente emozionato mentre il pubblico continuava ad applaudirlo.

Sui social, molti utenti stanno condividendo proprio quel momento, parlando di una delle performance italiane più sentite viste negli ultimi anni all’Eurovision.

Il successo oltre l’Italia sorprende tutti

Ma la vera sorpresa riguarda soprattutto i numeri che Sal Da Vinci sta registrando fuori dall’Italia.

Il cantante, oggi 57enne e artista più “maturo” tra quelli in gara, sta vivendo un successo europeo che pochi si aspettavano.

Per sempre sì ha già superato:

  • i 60 milioni di streaming complessivi
  • il primo posto nelle classifiche italiane di Spotify, Apple Music e YouTube
  • la certificazione disco d’oro

Ma è all’estero che il fenomeno sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Le classifiche europee conquistate da “Per sempre sì”

Su Spotify il brano è entrato nella Top 10 in Lituania e ha iniziato a scalare le classifiche anche in Austria e Finlandia.

Su Apple Music i risultati sono ancora più sorprendenti:

  • secondo posto a Malta
  • Top 10 in Grecia
  • presenza stabile nelle classifiche di Austria, Belgio, Svizzera, Svezia e Paesi Baltici

Anche iTunes e Shazam confermano la crescita internazionale del pezzo.

Il brano è infatti entrato nelle classifiche di:

  • Germania
  • Australia
  • Paesi Bassi
  • Argentina
  • Croazia
  • Israele
  • Scandinavia

Numeri che stanno trasformando Sal Da Vinci in uno dei casi musicali italiani più forti del momento in Europa.

Il dettaglio che sta colpendo il pubblico

Molti fan stanno sottolineando soprattutto un aspetto: la naturalezza con cui Sal Da Vinci ha affrontato il palco dell’Eurovision.

Nessuna costruzione artificiale, ma una performance molto italiana, intensa e profondamente emotiva.

Ed è forse proprio questo il dettaglio che sta facendo la differenza.

Perché mentre il web continua a condividere il momento della sua commozione finale, cresce la sensazione che il cantante napoletano abbia già vinto qualcosa di molto più grande della semplice gara.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

Articoli correlati

Gossip e TV

Arisa spiazza Silvia Toffanin a Verissimo: ‘Ogni tanto vi faccio vedere…’, poi la confessione intima

Mag 16, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Maradona Jr a Verissimo: ‘Ho fatto pensieri brutti’, poi l’accusa durissima sulla morte del padre

Mag 16, 2026 Rosalyn Bianca
Gossip e TV

Francesca Manzini eliminata dal GF Vip, lo scontro con Selvaggia Lucarelli: ‘Mi ha sfruttata’

Mag 16, 2026 Rosalyn Bianca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Sport

Faccia a faccia FIFA-Iran, arrivano segnali distensivi: cosa cambia anche per le voci sul possibile ripescaggio dell’Italia

Gossip e TV

Sal Da Vinci emoziona l’Eurovision: il boato del pubblico e le lacrime sul palco fanno il giro del web

Attualità

Travolti sulle strisce a Milano, muore un pastore americano: la moglie lotta tra la vita e la morte

Attualità

Modena, il video choc dell’auto sui pedoni e il passato dell’investitore: ‘Era seguito dal centro psichiatrico’

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.