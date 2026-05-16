Sal Da Vinci emoziona l’Eurovision: il boato del pubblico e le lacrime sul palco fanno il giro del web

Sal Da Vinci

Il cantante napoletano chiude l’esibizione visibilmente commosso mentre “Per sempre sì” continua a scalare le classifiche europee

Un lungo applauso, il pubblico in piedi e la commozione impossibile da trattenere. È una delle immagini che più stanno circolando nelle ore successive alla serata dell’Eurovision Song Contest: Sal Da Vinci che conclude la sua esibizione a Vienna con gli occhi lucidi mentre la Wiener Stadthalle esplode in un boato.

Il cantante napoletano, in gara con Per sempre sì, è stato il ventiduesimo artista a salire sul palco dell’Eurovision e la sua performance è diventata immediatamente uno dei momenti più commentati della serata.

Anche perché, al di là della classifica finale, il fenomeno Sal Da Vinci sta ormai superando i confini italiani.

L’abito tricolore e la standing ovation

La performance di Per sempre sì è stata costruita come un vero show emotivo.

Tra scenografia, fuochi d’artificio e un forte richiamo all’Italia, Sal Da Vinci ha conquistato il pubblico della Wiener Stadthalle anche grazie a un finale molto intenso.

A colpire è stata soprattutto la sua reazione negli ultimi secondi dell’esibizione: il cantante è apparso visibilmente emozionato mentre il pubblico continuava ad applaudirlo.

Sui social, molti utenti stanno condividendo proprio quel momento, parlando di una delle performance italiane più sentite viste negli ultimi anni all’Eurovision.

Il successo oltre l’Italia sorprende tutti

Ma la vera sorpresa riguarda soprattutto i numeri che Sal Da Vinci sta registrando fuori dall’Italia.

Il cantante, oggi 57enne e artista più “maturo” tra quelli in gara, sta vivendo un successo europeo che pochi si aspettavano.

Per sempre sì ha già superato:

i 60 milioni di streaming complessivi

il primo posto nelle classifiche italiane di Spotify, Apple Music e YouTube

la certificazione disco d’oro

Ma è all’estero che il fenomeno sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

Le classifiche europee conquistate da “Per sempre sì”

Su Spotify il brano è entrato nella Top 10 in Lituania e ha iniziato a scalare le classifiche anche in Austria e Finlandia.

Su Apple Music i risultati sono ancora più sorprendenti:

secondo posto a Malta

Top 10 in Grecia

presenza stabile nelle classifiche di Austria, Belgio, Svizzera, Svezia e Paesi Baltici

Anche iTunes e Shazam confermano la crescita internazionale del pezzo.

Il brano è infatti entrato nelle classifiche di:

Germania

Australia

Paesi Bassi

Argentina

Croazia

Israele

Scandinavia

Numeri che stanno trasformando Sal Da Vinci in uno dei casi musicali italiani più forti del momento in Europa.

Il dettaglio che sta colpendo il pubblico

Molti fan stanno sottolineando soprattutto un aspetto: la naturalezza con cui Sal Da Vinci ha affrontato il palco dell’Eurovision.

Nessuna costruzione artificiale, ma una performance molto italiana, intensa e profondamente emotiva.

Ed è forse proprio questo il dettaglio che sta facendo la differenza.

Perché mentre il web continua a condividere il momento della sua commozione finale, cresce la sensazione che il cantante napoletano abbia già vinto qualcosa di molto più grande della semplice gara.