GF Vip, Luca Onestini accusa Giulia Salemi per i tweet, la replica: ‘Ti nasconderesti in sauna per una settimana’

Al termine della puntata del 23 gennaio del GF Vip Luca Onestini si è scagliato contro Giulia Salemi per i tweet letti durante la puntata. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sfogato con i coinquilini riferendo che la voce del web non fosse obiettiva nel leggere i commenti arrivati dai social. A distanza di alcune ore l’influencer ha replicato via Twiter al bolognese.

Luca Onestini contro Giulia Salemi: ‘Non è equa sui tweet, è anche amica di Soleil’

Prima il confronto con Nikita Pelizon e poi la visita a sorpresa della madre. Luca Onestini ha vissuto emozioni contrastanti nel corso della serata. L’ex partner di Ivana Mrazova ha puntato l’indice anche contro Antonino Spinalbese e non ha nascosto il suo disappunto per la gestione della parte social del reality accusando Giulia Salemi di non essere parziale. “Questa cosa dei tweet non è proprio equa. C’è una sola che sceglie tutto” – ha evidenziato sottolineando che in Spagna era gestita in un altro modo.

“Li facevamo vedere due tweet per ogni concorrente, uno positivo e uno negativo. Così sarebbe giusto e obiettivo”. Poi l’affondo contro l’italo persiana. “Giulia non ha obiettività. É anche amica di Soleil, la mia ex e questa si capisce già. Secondo me li sceglie lei e non gli autori. Altrimenti cosa sta a fare lì?”

La replica dell’influencer: ‘Se passassero quelli scritti dalla maggior parte degli utenti ti andresti a nascondere’

Non è tardata ad arrivare la replica di Giulia Salemi che ha respinto le accuse di Onestini con un tweet al vetriolo. “Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni” – ha chiosato la voce del web del GF Vip.