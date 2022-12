GF Vip, per i vipponi è il momento delle scelte: Luca Salatino ha deciso se resterà fino ad aprile

Per i vipponi è arrivato il momento della prima resa dei conti al GF Vip. La settimana prossima Alfonso Signorini chiederà ai concorrenti che hanno iniziato l’avventura nella casa più spiata dagli italiani se vorranno proseguire la loro esperienza nel reality fino alla finalissima di aprile.

Luca Salatino vuole abbandonare la casa del GF Vip: ‘Soraia mi manca, finirei per peggiorare l’immagine’

C’è chi sembra avere le idee chiare sul da farsi. Nelle scorse Luca Salatino si è confidato con Davide Donadei e Nikita Pelizon affermando di essere arrivato al capolinea e che una sua permanenza nella casa per altri tre mesi rischierebbe di mandarlo in tilt. “Mi peggioro anche l’immagine, ma lei mi manca troppo. Forse questo non era il momento migliore per fare quest’avventura. Magari se facevo prima un anno con lei e lavoricchiavo sui social era diverso” – ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne sottolineando che dopo la scelta hanno avuto poco tempo per viversi insieme visto che dopo poco è iniziata l’esperienza nel Grande Fratello Vip.

“Veniamo da anni di Covid e di mesi in cui siamo rimasti chiusi. Restare qui peggiorerebbe solo le cose. Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male” – ha aggiunto Luca Salatino che ha spiegato che non ha intenzione di continuare il suo percorso forzando la sua volontà.

Salatino : “non ce la faccio più , voglio uscire”

Tavassi : “non te lo diranno mai , devi fare come ha fatto Antonino ,lo ha chiesto in confessionale e ha rivenuto l’ok per lunedì prossimo”

Salatino :”eh pure io, ho chiesto pure di uscire stasera” #gintonic #gfvip #donnalisi pic.twitter.com/ZrBgqVWkDy — Luka El Niño (@therealking990) December 19, 2022

‘Meglio dei mesi fatti bene che esagerare e farlo male’

“Il pensiero per Soraia è costante ma non esco solo per lei. Sto facendo questo lavoro per il nostro futuro ma sono 100 giorni che sto qui dentro e la fine è arrivata. La vita è fatta di scelte” – ha chiosato lo chef romano sottolineando che tre mesi dentro la casa del Grande Fratello Vip sembrano un anno e che non gli interessano eventuali critiche.