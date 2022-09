GF Vip, Luca Salatino chiarisce con Elenoire Ferruzzi, lei s’infuria: ‘Non perdono le prese in giro’ (VIDEO)

Prime tensioni e incomprensioni nella casa del GF Vip con protagonisti Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima ha manifestato un interesse nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne nonostante sia fidanzato. Nel corso della puntata del 22 settembre è stata mostrata una clip dove esprime il suo interesse per il 30enne.

Lo sfogo di Luca Salatino: ‘Sono entrato qui fidanzato e sono stato chiaro dal primo giorno’

Al termine della puntata lo chef ha ribadito che con l’artista, icona Lgbt, non può che esserci amicizia in quanto è fidanzato e che per lui “esiste soltanto la sua donna”. “Che ti ho fatto capire? C’è rimasta male, ma di che? Io sono entrato qui dentro fidanzato e sono stato chiaro dal primo giorno. Non fate passare messaggi sbagliati, mi voglio sposare con questa ragazza”.

Subito dopo Luca Salatino ha provato a chiarire con Elenoire Ferruzzi che non ha nascosto il suo malumore scagliandosi contro il coinquilino. “Qua sembra che sono matto, ti giuro su mia madre che ti voglio bene dell’anima. Elenoire non devi fare così. Per me è stato un gioco, non è parlare di rispetto o meno. Se tu lo interpreti in un’altra maniera” – ha provato a spiegare l’ex tronista con la donna originaria di Varese che ha replicato in maniera stizzita.

Il confronto tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino: ‘Per te era un gioco, va bene così’

“Una persona è fatta di carne ed ossa che ha dei sentimenti e posso provare delle attrazioni e dei trasporti per qualcuno… Per te era un gioco, va bene così” – ha aggiunto allontanandosi nervosamente. Successivamente Elenoire Ferruzzi si è sfogata con Sara Manfuso. “L’ha voluto lui, non io. A me faceva stare bene, io perdono tutto ma la presa in giro non l’accetto”.