GF Vip, il rituale di Nicole Murgia contro Nikita fa indignare il web: possibile provvedimento

Nella quarta edizione del GF Vip Fernanda Lessa fu duramente ripresa da Alfonso Signorini per un rito scaramantico fatto nei confronti di Antonella Elia.

Nicole Murgia ha lanciato il sale al passaggio di Nikita Pelizon, il precedente di Fernanda Lessa

A distanza di tre anni si è ripetuto il gesto del lancio del sale con il web indignato per quello che ha fatto Nicole Murgia al passaggio di Nikita Pelizon. Il rituale si è verificato mentre l’attrice si trovava in cucina con Luca Onestini e Oriana Marzoli. “Guardami, meglio che Oriana non lo sa. Lo sai che è gravissimo e che la prenderebbe male. Io ti ho avvisato” – ha affermato Nicole mentre parlava con l’ex tronista di Uomini e Donne che ha lanciato il sale dopo il passaggio della triestina. Un gesto che avrebbe fatto per allontanare la sua negatività nei confronti di Oriana e Luca.

In precedenza ne aveva parlato anche con Wilma Goich. “Nikita è rimasta fuori un bel po’… in giardino e ti ho pensata ed ho detto se c’era Wilma”. La cantante ha ribattuto: “Strano non ho sentito quella influenza negativa, forse perché dormivo”.

Nicole Murgia e wilma goich parlano di nikita asserendo delle sue energie negative e successivamente al passaggio di nikita in cucina la Murgia sparge del sale #GFvip #nikiters #incorvassi @GrandeFratello @SBruganelli @GiuliaSalemi93 @EndemolShineIT pic.twitter.com/50Ti3lccNg — Karikatura2609 (@karikatura2609_) January 5, 2023

La battuta di Wilma Goich: ‘Non ho sentito l’influenza negativa perché dormivo’

Affermazioni che hanno provocato la rabbia dei telespettatori che hanno duramente attaccato Nicole Murgia per il gesto del sale chiedendo provvedimenti. Per lei potrebbe arrivare anche una nomination d’ufficio nel corso della puntata del 9 gennaio. Nel mirino anche l’ex moglie di Edoardo Vianello…