GF Vip, il Capodanno gate di Amici al GF Game Night: il quiz dopo le indiscrezioni (video)

Il Capodanno gate di Amici sbarca al GF Vip. Giovedì sera all’insegna dei giochi e dei quiz per i vipponi con il GF Game Night condotto da Alberto De Pisis e con Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi protagonisti. Non sono mancati i momenti esilaranti come l’esilarante esibizione di Sarah Altobello.

Al Vasquiz quesito anche sul nuovo brano di Shakira

Non è passato inosservato quanto accaduto in occasione del Vasquiz con Davide Donadei e Andrea Maestrelli chiamati a rispondere vero o falso su eventi verificatisi durante la loro permanenza nella casa più spiata dagli italiani. Dal libro del principe Harry al nuovo discusso brano di Shakira fino alla caccia al cinghiale ed ai mondiali. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dato la risposta corretta sul dissing tra la cantante colombiana e Piqué ma è caduto sulla domanda sulle noce moscata…

La domanda sulla noce moscata: ‘A Capodanno gli italiani hanno scoperto le sue proprietà allucinogene?’

“A Capodanno gli italiani hanno scoperto le proprietà allucinogene della noce moscata, vero o falso?” – ha chiesto Edoardo Donnamaria con Davide che è andato sicuro sul “falso” sbagliando. “Eh lui ora ci dirà, l’ho fumata io. Comunque era vera, hai sbagliato” – ha ribattuto ironicamente Tavassi mentre Daniele Dal Moro ha inondato con l’acqua fredda Donadei.

Un quesito che ha indirettamente confermato le indiscrezioni circolate in questi giorni sul Capodanno gate di Amici. E dire che Maria De Filippi aveva deciso di non mandare in onda quanto accaduto nella casetta per evitare pericolosi fenomeni di emulazione ma in poche ore della questione ne ha parlato Fiorello a Viva Rai 2 e Gabriele Cirilli a BellaMà ed infine i vipponi del GF Vip.