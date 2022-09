GF Vip, la ragazza trans Noemi Blonde su Luca Salatino: ‘Sono stata con lui, Elenoire c’è speranza’

Dopo giorni ad alta tensione è tornato il sereno tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino al GF Vip. L’icona LGBT si è avvicinata fin dai primi giorni all’ex tronista e tra i due si era creato un bel rapporto che ha rischiato di incrinarsi quando il romano ha chiarito che la compagna di avventura aveva equivocato alcuni suoi atteggiamenti e che è innamorato della sua fidanzata.

Noemi Blonde ha riferito che avrebbe frequentato Luca Salatino prima del fidanzamento con Soraia

Elenoire ha sbottato ed ha riferito di essersi sentita presa in giro e che lui è come tutti gli altri uomini che si vergognano di ammettere un interesse per una trans. Tra i due ci sono state accese discussioni fino al chiarimento in lacrime della 47enne: “Non potrei fare questo gioco senza di te”. Sulla questione è intervenuta l’audace star Noemi Blonde che ha rivelato di aver avuto frequentato Luca Salatino prima che si fidanzasse. “Elenoire tranquilla che c’è speranza anche per te. Non di certo all’interno della casa ma al di fuori mai dire mai. Te lo dice una che c’è passata”.

Successivamente Amedeo Venza, influencer esperto di gossip, ha pubblicato lo screenshot scambiato con la ragazza trans che ha mosso i primi passi nel mondo dell’adult con Riccardo Schicchi ed ha preso al reality Wild Girls dopo le partecipazioni a Le Iene, Italian’s Got Talent e Ciao Darwin tra gli altri.

La ragazza palesemente in cerca di visibilità ma, anche se fosse vero, il fatto che Luca in passato possa aver avuto una liason con una donna trans non vuol dire lui debba essere attratto da tutte le donne che hanno compiuto il percorso di transizione #GFvip pic.twitter.com/a16NZpoRVw — MA QUAL DIETA (@maqualdietaa) September 28, 2022

‘É un bravo ragazzo e fedele quando è fidanzato, ma potrebbe dirle che non è il suo tipo visto che ha avuto esperienze’

“Luca è un bravissimo ragazzo, fedele quando è fidanzato e soprattutto riservato quando si parla di se stesso. Lo conosco da 10 anni e ci siamo visti molte volte, e proprio per questo potrebbe dire semplicemente la verità ad Elenoire, cioè che non è il suo tipo visto che con le ragazze trans ha avuto esperienze! Invece di nascondersi ipocritamente solo per la paura del pregiudizio altrui”.

La star ha parlato anche di avere dei video che la ritraggono con l’ex tronista. “Io non sono in cerca di visibilità” – ha chiarito dopo essere finita nel mirino di numerosi utenti. “Mi dà i nervi vedere una persona come Luca fare delle affermazioni nei confronti di Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa. Nessuno la sua eterosessualità ma neanche deve nascondersi dietro falsi moralismi”.